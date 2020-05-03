خيمة في الجول - السقا: طارق حامد يستطيع التواجد في جيل منتخب مصر الذهبي

يرى عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق والمدير الرياضي في النادي المصري، أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك كان يستطيع التواجد في الجيل الذهبي للفراعنة.

طارق حامد النادي : الزمالك

واستضاف FilGoal.com عبد الظاهر السقا في بث مباشر عبر موقع إنستجرام.

وقال السقا مع FilGoal.com: "جيل منتخب مصر الذهبي كان شبه مكتمل في كافة المراكز".

وأضاف "يوجد لاعبين كُثر رائعين في الجيل الحالي على رأسهم صلاح يستحقون التواجد مع الجيل الذهبي لمنتخب مصر".

وأتم تصريحاته "لكن لو سأختار لاعب فسأختار طارق حامد. لاعب راجل وملتزم وأشعر بأنه مناسب لجيلنا".

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