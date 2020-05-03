خيمة في الجول - السقا: شحاتة أعادني من الاعتزال للمشاركة في مباراة الجزائر

الأحد، 03 مايو 2020 - 23:23

كتب : إسلام أحمد

مصر الجزائر

كشف عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق عن كواليس عودته من الاعتزال الدولي قبل مباراة مصر والجزائر الشهيرة في تصفيات كأس العالم 2010.

واستضاف FilGoal.com عبد الظاهر السقا في بث مباشر عبر موقع إنستجرام.

وقال السقا مع FilGoal.com: "في يوم التتويج بأمم إفريقيا 2006 أبلغت حسن شحاتة باعتزالي دوليا. كنت وقتها قد تخطيت 100 مباراة دولية بالفعل. لكن المعلم طالبني بالاستمرار وقلت له ابدأ جهز خليفتي من الآن ولذلك لم أتواجد في 2008".

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وأضاف "قبل مباراة الجزائر في الجزائر بتصفيات كأس العالم 2010 اتصلت بحسن شحاتة مثلما تعودت قبل كل مباراة حتى بعد اعتزالي دوليا لأطمئن على الفريق. لكنني فوجئت بأنه يطلب مني الانضمام".

وأكمل "حصلت على موافقة النادي وأخبرت حسن شحاتة بذلك ثم فوجئت بعدم وجود اسمي في القائمة".

وواصل "صمت ولم أتحدث وكانت زوجتي تواسيني وتقول لي أشعر أنك ستلعب مباراة الجزائر القادمة وبالفعل وجدت حسن شحاتة يطلب مني ذلك بسبب إيقاف وائل جمعة".

واستمر في حديثه "أشاهد الهدف الأول أحيانا فأقول لنفسي أنا إيه اللي دخلني منطقة جزائهم في الدقيقة الثانية؟ كان الإصرار رهيب بأن نسجل الهدف الأول مبكرا".

وأتم "لعبت 112 مباراة دولية. لكن مباراة الجزائر 2009 هي أجمل وأصعب مباراة لعبتها في حياتي مع المنتخب. الاهتمام والأجواء لم تكن عادية".

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