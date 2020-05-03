خيمة في الجول - السقا: لم نقصد إقصاء الكاميرون من مونديال 2006 وسونج تعجب من قوتنا

الأحد، 03 مايو 2020 - 23:12

كتب : إسلام أحمد

مصر - الكاميرون - كأس الأمم الإفريقية 2008

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي في النادي المصري ونجم منتخب مصر السابق عن كواليس لقاء الفراعنة ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2006.

واستضاف FilGoal.com عبد الظاهر السقا في بث مباشر عبر موقع إنستجرام.

وقال السقا لـFilGoal.com: "ذهبنا لمواجهة الكاميرون في الجولة الأخيرة من التصفيات ولا نريد أي شيء من المباراة سوى رفع اسم مصر، لكن الأسود كانوا في حاجة للفوز من أجل التأهل للمونديال على حساب كوت ديفوار".

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وأضاف "لم نكن نقصد إقصاء الكاميرون من التأهل لكأس العالم 2006. كانت الأزمات تغطي على تركيزنا بين مدرب مؤقت وهو حسن شحاتة ومطالبات الإعلام باعتزال الجيل الحالي. فقط اتفقنا على حماية اسم المنتخب وألا نخسر بهزيمة كبيرة".

وواصل "ريجبورت سونج قائد الكاميرون كان زميلي في تركيا وجاءني بين الشوطين وسألني لماذا تلعبون بتلك القوة؟".

وأكمل "بعد إهدار بييرو ومي ركلة جزاء الكاميرون في الدقيقة الأخيرة والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 كان الحضري سيحتفل فقلت له اهدأ وإلا لن نخرج من الملعب".

وأتم "قاتلنا لكي لا نخسر لأننا نلعب باسم مصر. لكن بعد المباراة كنت حزين لعدم تأهل الكاميرون لأنهم كانوا فريق قوي جدا".

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