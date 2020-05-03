لجنة التخطيط في الأهلي تناقش تطبيق لائحة الظهور الإعلامي.. وتنوي الاجتماع بـ عبد الحفيظ

عقدت لجنة التخطيط بالكرة في النادي الأهلي اجتماعا اليوم الأحد ناقشت من خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالفرق المختلفة في النادي.

وشهد الاجتماع تواجد محسن صالح رئيس اللجنة إلى جانب زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي لجنة التخطيط.

ضمن الملفات التي ناقشتها لجنة التخطيط، الملف الإعلامي للفريق الأول في الأهلي و"تطبيق لائحة النادي فيما يخص ظهور الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية"، حسبما أشار النادي عبر موقعه الرسمي.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي بخصوص هذا الأمر، وفقا لما أعلنه النادي.

وناقشت اللجنة التقرير المقدم من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، عن الفترة الماضية سواء على الصعيد الفني أو الإداري واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل في المرحلة القادمة.

كما ناقشت اللجنة التصور المقدم من مدير عام الأكاديميات بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.

وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلي رؤية محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب، للمرحلة المقبلة وكيفية توسيع قاعدة الكشافين على مستوى الجمهورية.

وألتقت لجنة التخطيط عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب وناقشت معه احتياجاته، كما استعرضت اللجنة مع حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص آخر مستجدات لوائح الفيفا والرؤية المتداولة لاستئناف النشاط الرياضي.

وتحدثت اللجنة مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، وناقشته في أمور تخص عقود الناشئين وتحضيراته للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة التخطيط برفع تصوراتها النهائية بخصوص الملفات التي تمت مناقشاتها للعرض علي رئيس النادي محمود الخطيب في أول اجتماع خلال الأيام المقبلة.

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