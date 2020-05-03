خيمة في الجول - السقا: لسنا مع استكمال الدوري.. بعض الأندية تنظر للأمر من ناحية الكرامة

الأحد، 03 مايو 2020 - 22:36

كتب : إسلام أحمد

عبد الظاهر السقا

يرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي في نادي المصري أن فكرة استكمال الدوري المصري صعبة للغاية في ظل الظروف الحالية.

واستضاف FilGoal.com عبد الظاهر السقا في بث مباشر عبر موقع إنستجرام.

وقال السقا مع FilGoal.com: "لسنا مع فكرة استئناف الدوري لسبب واحد. متى سيعود الدوري وكيف سننهيه قبل بداية الموسم المقبل؟".

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وأضاف "إذا افترضنا أن كل لاعبي الدوري ملتزمون فعلا بالتدريبات المنزلية وأنا أشك في ذلك، فهل نضمن عدم وقوع إصابات مع خوض مباريات كل 3 أيام لإنهاء الموسم؟".

واستمر في تصريحاته "أوافق على كل الحلول لكن اللجنة الخماسية لم تجتمع بالأندية أصلا. لم يسمعوا مشاكلنا والأندية هي من ستنفذ الخطة التي تضعها اللجنة الخماسية فكيف لا تجتمع بي قبل وضع الخطة؟".

وكشف "بعض الأندية في تنظر للأمر من زاوية الكرامة. كيف يتخذ اتحاد الكرة قرارا ويطلب منا تنفيذه؟ وهذا الأمر خطا طبعا".

وأتم تصريحاته "بعض الأندية ستعاني من مشكلة إذا عاد الدوري، الأجانب لن يجدوا طيران للعودة بشكل سهل، وبعد العودة سيخضعون لحجر صحي 14 يوما فلن يلحقوا بفترة الإعداد. لكننا لن نعاني من ذلك لأن أجانبنا لم يسافروا".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني ويتبقى للفريق الأحمر مباراة مؤجلة، وذلك بعد مرور 18 جولة من المسابقة.

بينما يأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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