رونالد كومان يتعرض لأزمة قلبية وينقل إلى المستشفى

الأحد، 03 مايو 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

رونالد كومان - هولندا

تعرض الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا لمشاكل صحية في القلب، اليوم الأحد.

ونقل كومان إلى إحدى المستشفيات في مدينة أمستردام بعد معاناته من أزمة قلبية، قبل أن يخضع لعملية جراحية فور وصوله المستشفى، وفقا لتصريحات زوجته ومدير أعماله مع صحيفة (دي تيلجراف) الهولندية.

السرعة التي نُقل بها كومان إلى المستشفى إلى جانب التدخل السريع من الأطباء، ساهما بشكل كبير في تحسن حالة المدير الفني لمنتخب هولندا و"حالته أصبحت مستقرة نوعا ما في الوقت الحالي"، وفقا لما قالته زوجته بارتينا للصحيفة الهولندية.

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وسيبقى صاحب الـ 57 عاما في المستشفى اليوم الأحد، وقد يغادرها غدا الاثنين في حالة تحسن حالته.

وبدأ كومان مهمته مع منتخب هولندا عام 2018 وقاد المنتخب في 20 مباراة.

المنتخب الهولندي انتصر 11 مرة وتعادل 5 وخسر 4 مباريات تحت قيادة كومان، كما وصل المنتخب لبطولة أمم أوروبا 2020 قبل أن تتأجل البطولة بسبب فيروس كورونا.

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