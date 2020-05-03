تقرير: برشلونة يبحث تدعيم الجبهة اليسرى من بولندا

دخل ميشال كاربونيك مدافع فريق ليجيا وارسو ومنتخب بولندا دائرة اهتمامات برشلونة من أجل التعاقد معه قبل انطلاق الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتفيو" الإسبانية أن الظهير الأيسر الشاب دخل ضمن اهتمامات برشلونة الذي يراقب وضعه مع ناديه.

وأضافت الصحيفة أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما بعدما قدم مستوى جيد مع فريقه في الموسم الجاري.

ومن ضمن الأندية التي ترغب في ضم كاربونيك توتنام الإنجليزي وبي إس في آيندهوفن الهولندي.

الظهير الأيسر الشاب من المتوقع أن يصل سعره إلى 10 ملايين يورو وأكثر.

ولا يزال برشلونة يعاني في الجبهة اليسرى بسبب تكرر إصابات جوردي ألبا وتراجع مستواه أيضا، وعدم إقناع اللاعب الشاب فيربو جونيور.

ولعب كاربونيك مع فريقه هذا الموسم 27 مباراة في مختلف المسابقات صنع خلالهم 7 أهداف.

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