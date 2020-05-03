يوفنتوس: بوفون وكيلليني سيجددان قريبا

الأحد، 03 مايو 2020 - 17:42

كتب : FilGoal

بوفون - يوفنتوس

قال فابيو باراتيتشي مدير قطاع كرة القدم بنادي يوفنتوس إن الفريق سيجدد قريبا عقدي لاعبيه جورجيو كيلليني وجيانلويجي بوفون.

جيورجيو كيلليني

النادي : يوفنتوس

جيانلويجى بوفون

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وصرح باراتيتشي في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا "(كيلليني وبوفون) سيبقيان وسيكونان ضمن فريقنا في الموسم المقبل. سيوقعان على عقدين جديدين قريبا".

وعن جونزالو إيجوايين، الذي تقول تقارير إنه قد يرحل عن فريق السيدة العجوز، أوضح بارتيتشي "أتمنى بقاءه معنا. شخص رائع وقدم موسما رائعا حتى الآن. وبالنسبة لـ(باولو) ديبالا، نعمل على تجديد عقده. نريده جزءا من نادينا لسنوات مقبلة".

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ولم يعط باراتيتشي جوابا واضحا بشأن التفاوض مع برشلونة من أجل اللاعب آرثر مثلما قالت تقارير، لكنه صرح أن يوفنتوس يتواصل مع الفريق الإسباني و"أندية كبيرة أخرى".

وتقول تقارير إن يوفنتوس يريد آرثر مقابل الاستغناء عن لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش.

ويسعى يوفنتوس للإبقاء على نجومه لمواصلة المنافسة القوية على الألقاب.

وقبل توقف الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، كان يوفنتوس على القمة بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف.

ويحمل يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي في آخر 8 مواسم.

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