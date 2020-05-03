ويليان يتراجع: قد أبقى مع تشيلسي.. أو انتقل إلى ناد منافس

بعد شهر من تصريحه بأن مشواره مع تشيلسي حتما سينتهي مع ختام الموسم الجاري، قال ويليان البرازيلي إنه قد يستمر مع الفريق اللندني.

ويليان النادي : تشيلسي تشيلسي

وصرح ويليان (31 عاما) في حواره مع Desimpedidos "إنه قرار صعب حقا. وجدت نفسي كثيرا في تشيلسي. أحب الجميع في النادي، والجمهور. لكن، مثلما قلت من قبل، قد أرحل عن الفريق دون مشكلة، ولا أمانع الانتقال إلى ناد منافس".

وواصل اللاعب الأسبق لشاختار دونتسك "لا أعرف ما سيحدث، قد أبقى مع تشيلسي، انتقل إلى ناد لندني، أو أرحل عن إنجلترا".

ونفى ويليان أن يكون جوزيه مورينيو مدرب توتنام، ومدربه الأسبق في تشيلسي، تواصل معه بشأن اللعب لفريق سبيرز.

وأردف ويليان "لم أتلق شيئا منه رغم علاقتي الطيبة به. إنه مدرب رائع وصديق شخصي. أفضل مدرب عملت معه".

وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، عرض النادي التجديد للاعب موسمين لكن البرازيلي يريد عقدا جديدا مدته 3 مواسم.

وصرح ويليان في إبريل الماضي إنه لن يستمر مع تشيلسي، لكن يبدو أنه يعيد النظر في الأمر.

ويلعب ويليان في تشيلسي منذ 2013 وشارك مع الفريق في 329 مباراة وسجل 59 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وتوج مع فريق بلوز بخمسة ألقاب.

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