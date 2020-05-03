أجويرو لا يستبعد الرحيل عن سيتي واللعب في إسبانيا

رفض سيرخيو أجويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي استبعاد احتمالية رحيله عن حامل لقب الدوري الإنجليزي.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال الأرجنتيني الذي ينتهي تعاقده في الصيف بعد المقبل، إنه لا يستبعد اللعب في إسبانيا.

وتحدث نجم أتليتكو مدريد السابق لبرنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني: "الأمر صعب، لا أفكر حاليا فيما سأفعل. أعلم أن مع مرور كل يقترب انتهاء عقدي أكثر. أظن أنني سأحصل على عروض. سنرى ما سيحدث".

وشدد "في الوقت الحالي، أريد الفوز بدوري الأبطال مع سيتي، هذا سيكون إنجازا كبيرا لي وللنادي".

وأكمل "لكنني لم أفكر فيما سأفعل بعد 2021، والظروف الحالية تجعل التفكير أصعب".

وأتم "لا أستبعد العودة إلى إسبانيا، أو أي بلد آخر. أشعر بالراحة في مانشستر وأريد أن أفعل كل شيء هنا، وبعد ذلك سنرى".

صاحب الـ31 عاما ساعد سيتي على الفوز بـ4 ألقاب دوري، ولكن مثله مثل كيفن دي بروين الذي أثار الشكوك حول مستقبله مع سيتي، يبدو الحرمان المنتظر للسماوي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب خروقات اللعب المالي النظيف، حارما لسيتي من أبرز نجومه مستقبلا.

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