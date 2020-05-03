بن ذكري: تعاقدي مع الزمالك مر على 3 مراحل.. وفلافيو وتريكة أصعب من واجهت

تحدث التونسي يامن بن ذكري مدافع الزمالك الأسبق عن تجربته بقميص الأبيض.

بن ذكري انضم للزمالك موسم 2006-07 وقضى موسمين بصفوف الفريق.

وقال بن ذكري عن انضمامه: "تعاقدي مع الزمالك مر على 3 مراحل مع 3 رؤساء، تحدثت مع مرتضى منصور وتدربت مرتين ووقعت مع جاسر ومن ثم أتممت الأمور مع ممدوح عباس".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "بداياتي في الزمالك كانت ضعيفة لأن أسلوب اللعب دفاعيا مختلف، في مصر يعتمدون على خطة 3-5-2 وعلى العكس في تونس اعتمدنا على رباعي دفاعي في خطة 4-4-2".

وتابع "محمود سعد وهنري ميشيل كانوا أفضل من تدربت معهم في الزمالك".

وعن إصابته "أصبت بقطع في الغضروف وغبت 4 شهور وهو ما أثر على مسيرتي، أحمد عبدالله وحازم إمام أكثر من سألوا عليّ وعبد الواحد السيد أكثر من وقف بجواري خلال إصابتي ولم يتركني وكان يقلني بسيارته نظرا لصعوبة القيادة بالنسبة لي".

وواصل عن المحترفين التونسيين "فرجاني ساسي يقدم أداء كبير مع الزمالك ولديه المزيد، وعلي معلول من أقوى من التوانسة المحترفين في مصر".

وردا على تصريح رود كرول بأنه بطيء قال: "لم ألعب مع رود كرول بسبب الإصابة وحينها ضموا بشير التابعي ومحمود فتح الله وكان معهم وسام العابدي، تصريح كرول أعطاني قوة لأستعيد مستواي مرة أخرى ومن ثم عدت لتمثيل منتخب تونس".

وعن مواجهات الأهلي وأقوى اللاعبين الذي واجههم قال: "فلافيو كنت أعمل له حساب خاصة أنني لعبت أمامه ضد أنجولا، وأيضا محمد أبو تريكة وكذلك عماد متعب".

وأتم "سعيد للغاية بفوز الزمالك بلقبي السوبر المحلي والإفريقي في أسبوع واحد، ولا أنسى فضل الزمالك عليّ في مسيرتي".

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