وسام العابدي: الزمالك قادر على العودة لمنصات التتويج الإفريقية

يرى وسام العابدي مدافع الزمالك ومنتخب تونس السابق أن الفريق الأبيض قادر على العودة لمنصات التتويج الإفريقية في الفترة المقبلة.

وقال وسام العابدي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "الزمالك قادر على الفوز بالمزيد من البطولات الإفريقية بعد حصد كأس السوبر الإفريقي".

وأضاف "الفريق يضم حاليا مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على حصد المزيد من الألقاب".

وأتم تصريحاته "اتواصل دائما مع حازم إمام قائد الزمالك عندما كنت في الفريق، وأيضا محمد أبو العلا ومحمود عبد الرازق شيكابالا وجميعهم من النجوم الكبار".

وفاز الزمالك مؤخرا بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة.

ولعب المدافع التونسي في الزمالك لمدة موسمين من 2006 وحتى 2008.

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