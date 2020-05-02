بعد الغيبوبة الاصطناعية.. لاعب مونبلييه المصاب بـ كورونا يغادر العناية المركزة

اقترب جونيور سامبيا لاعب نادي مونبلييه، من تجاوز الكبوة الصحية التي ألمت به عقب إصابته بفيروس كورونا.

سامبيا غادر العناية المركزة بالفعل بعد أن وضعه الأطباء في غيبوبة اصطناعية لتدهور حالته قبل أكثر من أسبوع، لكنه بات الآن قريبا من العودة إلى منزله.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي صورة اللاعب وأرفقها بتعليق: "نحن سعداء للغاية لأنك بخير، ونأمل أن نراك قريبا في أرض الملعب".

Tous tellement heureux que tu ailles mieux 🙏 On espère te revoir très vite sur les terrains 👊 #UnPailladinNeLâcheRien pic.twitter.com/WLLi37UnC9 — MHSC (@MontpellierHSC) May 1, 2020

فيما صرّح لوران نيكولين رئيس النادي صرح لإذاعة "فرانس بلو": "أنا لست طبيبا، ولست منوطا بمناقشة حالته، لكنه أرعبنا الأسبوع الماضي".

وأضاف: "نحن واللاعبون تأثرنا وتألمنا للغاية".

وأكمل: "لقد تحدث معي يومي الثلاثاء والأربعاء، وسعدت كثيرا عندما سمعت صوته".

وأتم: "هو بخير الآن، على وشك مغادرة المستشفى، يحتاج إلى الراحة لكنه يتحسّن".

سامبيا (23 عاما) يلعب في مونبلييه منذ 2017، وخاض 22 مباراة بالموسم الحالي الذي أنهاه فريقه ثامنًا بـ 40 نقطة، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويعد سامبيا اللاعب الوحيد حتى اللحظة الذي يصاب بفيروس كورونا في الدوري الفرنسي الممتاز.

أما على مستوى الكرة الفرنسية، فقد سبقه الكوري الجنوبي هيون جون سوك لاعب تروا في القسم الثاني، الذي سجّل عينة إيجابية في منتصف مارس الماضي، قبل أن يتعافى في وقتٍ لاحق.

فيما فقد نادي ريمس طبيبه بيرنار جونزاليس، الذي انتحر بعد إصابته بفيروس كورونا.

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