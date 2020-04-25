لاعب مونبلييه يدخل في "غيبوبة اصطناعية" بعد إصابته بـ كورونا

يعيش جونيور سامبيا لاعب مونبلييه الفرنسي، لحظات حرجة، بعد إدخاله في غيبوبة اصطناعية على إثر إصابته بفيروس كورونا.

سامبيا بات أول لاعب يسجل عينة إيجابية بـ كورونا في منافسات القسم الأول للدوري الفرنسي.

ومع ظهور أعراض قوية أدت إلى ذهابه للمستشفى، دخل سامبيا العناية المُركزة، ثم وضعه الأطباء في غيبوبة اصطناعية.

وتعتبر الغيبوبة الاصطناعية هي تدخُل طبي يُلجأ إليه في الحالات الحرجة عن طريق تخدير المريض بغرض حماية الدماغ لحين تحسُن حالته الجسدية.

وصرّح فريدريك جيرا وكيل اللاعب لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "حالته استقرت الجمعة، لم تتدهور ولم تتحسن".

وأضاف: "الأمر صعب، لقد احترم قواعد العزل الصحي بالفعل، قام بكل شيء بالشكل الصائب، لا بد أنه التقط العدوى أثناء التبضع".

وأكمل: "عانى من إسهال شديد والتهاب في المعدة والأمعاء لمدة 3 أيام، ثم ذهب إلى المستشفى صباح الثلاثاء".

وواصل: "تواصلت معه أثناء تواجده في العناية المركزة بعد أن تلقى نتيجة سلبية لـ فيروس كورونا، كان على وشك مغادرة المستشفى يوم الأربعاء، لكن حالته تدهورت وعانى من مشاكل في الرئتين".

وأتم: "عاد بعدها لنفس المستشفى، ثم تنقّل إلى مستشفى ثانية وثالثة، حتى قرر الأطباء إدخاله في غيبوبة اصطناعية".

سامبيا (23 عاما) يلعب في مونبلييه منذ 2017، وخاض هذا الموسم 22 مباراة بقميصه، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

لاعب الوسط الفرنسي هو أول حالة لفيروس كورونا بين لاعبي القسم الأول، لكنه ليس الأول في كرة القدم الفرنسية.

فقد سبقه الكوري الجنوبي هيون جون سوك لاعب تروا في القسم الثاني، الذي سجّل عينة إيجابية في منتصف مارس الماضي، قبل أن يتعافى في وقتٍ لاحق.

فما فقد نادي ريمس طبيبه بيرنار جونزاليس، الذي انتحر بعد إصابته بفيروس كورونا.

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