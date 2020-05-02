باسم مرسي: اللعب لـ الأهلي؟ جماهيره لن تقبل ذلك وأنا لا أفكر في هذا الأمر

جاوب باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق على سؤاله هل يلعب للأهلي في المستقبل أم لا.

باسم مرسي النادي : الإنتاج الحربي الأهلي

وقال باسم مرسي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "لنتحدث بصراحة، جماهير الأهلي لن تقبل بذلك".

وأضاف "أنا أيضا لا أفكر في هذا الأمر ولا أرغب فيه، رغم احترامي الكبير للنادي الأهلي وجماهيره".

وانتقل للحديث عن صورته الذي استفز فيها جماهير الأهلي بالقميص رقم 22 قائلا: "الصورة كان هدفها استفزاز جماهير الأهلي بسبب هجومهم ضدي لارتدائي القميص رقم 22 في المنتخب".

وأضاف "كان هناك هجوم شديد ضدي بسبب ارتداء الرقم، رغم أن في التوقيت ذاته انضم لاعب صغير للأهلي وارتدى نفس الرقم ولم يتحدث عنه أحد".

وأتم تصريحاته "لو عاد بي الزمن لن أفعل هذا الأمر".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

أجانب منسيون - دوكاستال: من الصعب تدريب شيكابالا

في الدرجة الثانية - لاعب بني سويف.. صنايعي كنافة وقطايف

هدف لا ينسى - أبو الدهب "المارادوني" يمهد لسداسية الأهلي

الاتحاد التونسي يضع بروتوكولا لعودة النشاط

مورينيو: الخسارة في 2012 ضد بايرن كانت مؤلمة

وزارة الرياضة تنفي عودة النشاط الرياضي بعد رمضان