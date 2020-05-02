باسم مرسي: اللعب لـ الأهلي؟ جماهيره لن تقبل ذلك وأنا لا أفكر في هذا الأمر

السبت، 02 مايو 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

باسم مرسي أثناء تنفيذ ركلة الجزاء أمام الأهلي

جاوب باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق على سؤاله هل يلعب للأهلي في المستقبل أم لا.

باسم مرسي

النادي : الإنتاج الحربي

الأهلي

وقال باسم مرسي عبر قناة أون تايم سبورتس1: "لنتحدث بصراحة، جماهير الأهلي لن تقبل بذلك".

وأضاف "أنا أيضا لا أفكر في هذا الأمر ولا أرغب فيه، رغم احترامي الكبير للنادي الأهلي وجماهيره".

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وانتقل للحديث عن صورته الذي استفز فيها جماهير الأهلي بالقميص رقم 22 قائلا: "الصورة كان هدفها استفزاز جماهير الأهلي بسبب هجومهم ضدي لارتدائي القميص رقم 22 في المنتخب".

وأضاف "كان هناك هجوم شديد ضدي بسبب ارتداء الرقم، رغم أن في التوقيت ذاته انضم لاعب صغير للأهلي وارتدى نفس الرقم ولم يتحدث عنه أحد".

وأتم تصريحاته "لو عاد بي الزمن لن أفعل هذا الأمر".

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