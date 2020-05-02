ميلان يقدم عرضا لـ ريال مدريد لضم يوفيتش

السبت، 02 مايو 2020 - 17:55

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - ريال مدريد - أوساسونا

يقدم ميلان الإيطالي عرضا إلى ريال مدريد من أجل ضم الصربي لوكا يوفيتش.

ووفقا لشبكة "ميدياسيت" الإيطالية فأن الروسونيري يقدم عرضا بقيمة 35 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز لضم المهاجم في الصيف.

وانضم يوفيتش لصفوف ريال مدريد قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو وسجل هدفين وصنع مثلهما في 24 مباراة.

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وتسعى إدارة ميلان لتكوين ثنائية هجومية بين أنتي ريبيتش ولوكا يوفيتش بعد أن لعبا سويا بصفوف النادي الألماني الموسم الماضي.

وفي الوقت الحالي تعمل إدارة النادي الإيطالي على التفاوض مع إينتراخت فرانكفورت من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي بعدما انضم على سبيل الإعارة لمدة موسمين في صفقة تبادلية مع البرتغالي أندريه سيلفا.

ريبيتش البالغ 26 عاما تألق مع ميلان في النصف الثاني من الموسم الجاري إذ سجل 7 أهداف في 18 مباراة بجميع المسابقات.

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