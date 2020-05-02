باسم مرسي: أخطأت عندما وجهت إشارة استفزازية لجماهير الأهلي

السبت، 02 مايو 2020 - 17:39

كتب : FilGoal

باسم مرسي - الزمالك - ديتشا

يرى باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق أنه أخطأ عندما وجه إشارات إلى جماهير الأهلي عقب إحدى مباريات القمة.

باسم مرسي

النادي : الإنتاج الحربي

الأهلي

وقال باسم مرسي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "أقر وأعترف بأنني أخطأت حين أشرت لجماهير الأهلي بإشارة خارجة. تعرضت وقتها لسباب قوي لي ولزوجتي ووالدتي لكن تصرفي أيضا كان خطأ".

وأضاف "لست مغرورا لكن ربما يكون البعض أخذ هذا الانطباع عني بسبب بعض التصريحات".

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وكشف "الأهلي كان يرغب في ضمي قبل الانضمام إلى الزمالك، وفضلت الزمالك لأنني زملكاوي ولأن فرصتي في المشاركة هناك أكبر".

وواصل "لم أتعمد إيذاء سعد سمير مدافع الأهلي خلال نهائي كأس مصر 2016. والناس فسرت الأمر بهذه الطريقة فقط لأنني سجلت هدفين وفاز الزمالك باللقاء".

وعن أفضل مباراة لعبها مع الزمالك قال: "أمام الأهلي في نهائي كأس مصر حين سجلت هدفين وفزنا بهدفين مقابل لا شيء".

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