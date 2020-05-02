فيديو في الجول – أسامة حسن يروي تفاصيل "إثبات زملكاويته" في ليلة سيد عبد النعيم التاريخية

السبت، 02 مايو 2020 - 16:59

كتب : أحمد العريان

أسامة حسن لاعب الزمالك السابق

في ليلة سيد عبد النعيم التاريخية، أخذ مهاجم إنبي كل الاهتمام الإعلامي لحسمه اللقب لصالح الزمالك.

وفي المباراة ذاتها، كان أحدهم يعتبر اللقاء ردا لاعتباره، ودليل إثبات زملكاويته.

أسامة حسن. ناشئ الأهلي، ولاعب إنبي في تلك المباراة، ولاعب الزمالك فيما بعد.

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ظهير أيسر في إنبي في تلك المباراة يسترجع ذكرياته مع هذا اليوم، وكيف أنه كان سيغيب عن اللقاء بأمر من طه بصري مدرب الفريق، وكيف أقنعه بالمشاركة.

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