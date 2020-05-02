أبطال في الجول - فاطمة عمر.. المرأة الحديدية صائدة الذهب

فاطمة عمر بطلة مصر البارالمبية في رفع الأثقال، تعتبر واحدة من أساطير الرياضات البارالمبية بسبب أرقامها القياسية.

لقبت فاطمة بالعديد من الألقاب بسبب تألقها منذ بداية مشوارها، أبرز تلك الألقاب المرأة الحديدية بسبب تميزها في التعامل مع حديد رفع الأثقال والتغلب على الصعاب، وصائدة الذهب لأنها لم تذق إلا طعم الذهب حتى عام 2016.

امتازت فاطمة بالإرادة القوية وتحدي الظروف منذ بداية مشوارها حتى وصفتها اللجنة البارالمبية الدولية الأسبوع الماضي بواحدة من أقوى اللاعبات في العالم.

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البداية

بدأت فاطمة مشوارها في نادي ياسمينا "جمعية رعاية مرضى شلل الأطفال سابقا" والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

أكثر لعبة لفتت أنظار فاطمة كانت رفع الأثقال رغم أن جسمها كان نحيلا جدا على رياضة تعتمد في الأساس على القوة البدنية.

انطلقت في مشوارها بعمر الـ 19 عاما ولكنها واجهت أولى مشاكلها برفض والدتها ممارستها اللعبة بسبب صعوبتها.

لكن تلقت فاطمة الدعم الكافي من والدها الذي قام بتحفيزها إذ رأى فيها بطلة مستقبلية بسبب التصميم والإرادة.

وبعد بداية التدريبات حققت فاطمة المفاجأة إذ حصلت على ذهبية بطولة الجمهورية بعد أسبوعين فقط من التدريب.

شاهدت فاطمة دورة الألعاب البارالمبية أتالانتا 1996 وأصرت على أن تكون واحدة من المتوجين في النسخة المقبلة.

صائدة الذهب

لم تعرف فاطمة عمر إلا طريق الميدالية الذهبية منذ بداية مشوارها سواء كان ذلك محليا أو عالميا.

افتتحت فاطمة مشوارها في بطولات العالم بالميدالية الذهبية والتي أقيمت في سلوفاكيا وقتها.

خاضت المرأة الحديدية أول نسخة بارالمبية لها عام 2000 بسيدني وبالفعل لم تذهب لتحقيق ميدالية فقط لكن حصدت الذهبية مثلما هي العادة في أي بطولة تشارك بها.

وفي 2004 بأثينا نجحت فاطمة في إضافة الميدالية الذهبية الثانية لها في تاريخها الأولمبي لتحقق رقم قياسي وقتها.

لم تكتف فاطمة بذلك فحققت ذهبية بارالمبياد بكين 2008 بعد تحطيم الرقمين القياسين عالميا وأولمبيا.

الاعتزال وبارالمبياد لندن

فاطمة عمر أم لبنتين (شهد وليلى) وفكرت في الاعتزال عقب انتهاء دورة الألعاب البارالمبية ببكين والاكتفاء بما حققته.

لكن وجدت فاطمة وقتها دعما من اللجنة البارالمبية المصرية لاستكمال مشوارها لأنها لا تزال قادرة على العطاء.

قررت فاطمة التراجع عن الاعتزال وبداية التأهيل من أجل بارالمبياد لندن 2012.

واجهت فاطمة تحدي جديد في مشوارها إذ حولت البطلة النيجيرية من وزنها إلى وزن منافسات البطلة المصرية لمنافستها.

نجحت فاطمة في التحدي وحققت الميدالية الذهبية وقامت بتحطيم الرقمين العالمي والبارالمبي المسجلين باسمها بثقل 143 كجم، وانبهر الإنجليز بما قدمته في المنافسات، لذلك تعتبر فاطمة تلك الميدالية هي الأغلى في مشوارها.

أزمة ريو

واجهت فاطمة تحدي جديد بتعرضها لأزمة قوية عام 2014 بإيقافها بداعي تناول المنشطات مما سيحرمها من بارالمبياد ريو 2016.

وكانت القصة بسبب تناول فاطمة علاج عن طريق الخطأ يحتوي على بعض المواد المحظورة من اللجنة الدولية وكان يستوجب عليها الحصول على تصريح بذلك.

لم تكن فاطمة تعلم تلك التفاصيل فتعرضت لأزمة، قبل أن تتدخل وزارة الشباب والرياضة برفع قضية في سويسرا وبالفعل أثبت المحامي الخاص بالدفاع عنها ذلك لتتقلص العقوبة إلى عام واحد فقط.

وصلت فاطمة عمر إلى ريو دي جانيرو وهدفها تحقيق الذهبية الخامسة في رقم قياسي جديد، وكل الأرقام كانت تشير إلى ذلك بل ولتحطيم جديد للأرقام القياسية.

حدث خطأ إداري من الجانب المصري بالمناقشة حول الثقل المقرر رفعه لينتهي الوقت قبل إجراء محاولتها الأخيرة مما جعل فاطمة تصف ذلك بالتواطؤ والإهمال.

خسرت فاطمة ذهبية بارالمبياد ريو 2016 ولكنها رغم ذلك نجحت في تحقيق الميدالية الفضية لتتواجد على منصات التتويج للنسخة الخامسة على التوالي.

التكريم

نالت فاطمة عمر إشادات واسعة من الإعلام الأجنبي طوال مشوارها بسبب ما قدمته في اللعبة وتم وصفها بالمرأة الحديدية صائدة الذهب.

تلقت فاطمة دعوة رسمية من الاتحاد الياباني من أجل تكريمها وإلقاء محاضرة للمنتخب الياباني للاستفادة من خبراتها.

تقدم الاتحاد الياباني بخطاب شكر رسمي لفاطمة عمر بسبب قبولها الدعوة واستفادتهم الكبيرة من محاضرتها للمنتخب.

تم تكريم فاطمة عمر من الرئاسة المصرية ثلاث مرات من قبل الأولى عن طريق سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمرة الأخرى من محمد مرسي رئيس مصر الأسبق وأخيرا من عبد الفتاح السيسي رئيس مصر الحالي.

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