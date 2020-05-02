شارك واكسب مع Orange Esport Experience من بيتك في بطولة FIFA 20

الآن يمكنك المشاركة في بطولة Orange Esport Experience وأنت في بيتك، من أجل فرصة للفوز بجوائز تصل لـ200 ألف جنيه.

العب FIFA 20، أو PUBG وتحدى أصحابك للفوز بالجوائز.

وتقام البطولات خلال شهر رمضان كالتالي:

FIFA 20

فترة التسجيل بين 2 مايو إلى 8 مايو، وكذالك المنافسات من 12 مايو إلى 16 مايو.

ويمكن لكل متسابق المشاركة في أكثر من بطولة دون مشاكل.

يمكنكم التسجيل للمشاركة الآن في بطولة FiFa 20 من هنا

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