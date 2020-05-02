وزير الرياضة يناقش مع اتحاد الكرة الملاعب التي يمكن استخدامها حال عودة الدوري

ناقش أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يوم السبت خلال اجتماعه مع اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم، الملاعب التي يمكن استخدامها في استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز حال عودته.

وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع استهدف الوقوف على جاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم لاستئناف النشاط حال سمحت الدولة المصرية بذلك.

وشدد صبحي أن قرار عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة، مشيرا إلى صعوبة استئناف المباريات حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وناقش صبحي مع اللجنة إجراءات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتي لابد أن تجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وأثنى صبحي على جهود اللجنة الخماسية في إعداد تصور كامل حال استئناف الدوري.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ومع صعوبة استئنافها في الوقت الراهن طالبت أندية عديدة بإلغاء الموسم.

وقامت دول بإلغاء الموسم في بلادها بسبب صعوبة إجراء مباريات بسبب فيروس كورونا، منها بلجيكا وفرنسا وهولندا.

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