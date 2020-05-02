الطلائع يجيب عن.. هل تم إجبار عمار حمدي على اللعب للجيش بدلا من الاتحاد؟

صرّح أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في نادي طلائع الجيش، أن عمار حمدي انضم إلى فريقه باختياره الشخصي.

وقال المهدي: "الأهلي خيّر عمار حمدي بين الانضمام للجيش أو الاتحاد".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "اللاعب اختار التواجد مع طلائع الجيش، لكنه أيضا يعتز بفتره في الاتحاد السكندري".

وأكمل: "وقتها قمت بمهاتفة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد لما يجمعنا من علاقة مميزة، وقد أبدى استعداده الكامل للتعاون مع الجيش، ولم يكن هناك أي معارضة".

وواصل: "تلك كانت رغبة اللاعب وتم التصديق عليها من الأهلي والاتحاد".

تصريحات المهدي جاءت ردا على حديث عمار حمدي الذي عبّر فيه عن رغبته في الخروج للاتحاد بـ يناير الماضي، قبل أن يعيره الأهلي إلى طلائع الجيش.

وكان الاتحاد قد أصدر بيانا في 28 يناير الماضي عقب إتمام الصفقة لـ طلائع الجيش، عبر فيه عن اندهاشه من الخطوة.

وقال البيان: "خاطبنا النادي الأهلي للحصول على اللاعب بعدما شدد مرارا أنه يريد الانتقال للاتحاد، ومن جانبه أعلن الأهلي أنه في حال إعارة اللاعب فسيكون لنادي الاتحاد".

وأضاف "لكن اللاعب دون سبب أو مبرر واضح قد اتخذ قراره بالانتقال لطلائع الجيش. يؤكد النادي أنه قدم العرض المالي الأعلى لكنه لا يجد تفسيرا لقرار اللاعب".

عمار حمدي جناح الأهلي شارك في مباراة واحدة مع الفريق هذا الموسم وكانت في كأس مصر.

وانضم عمار حمدي لـ الأهلي قادما من نادي النصر في 2018، قبل أن يخرج معارا للاتحاد السكندري ويعود مجددا للمارد الأحمر.

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