تحت الأضواء – عمرو الصفتي: تعمدت "ضرب" بركات.. الأهلي فاوضني وما حدث من بعض جمهور الزمالك غريب

هنا أخبرنا نجوم الكرة إما أن تخبرنا بالحقيقة أو ترفض الإجابة على السؤال نريد حقيقة ما حدث وما تشعر به فقط.

الحلقة الثالثة في سلسلة نجم تحت الأضواء على FilGoal.com ستكون مع مدافع الزمالك السابق عمرو الصفتي.

هل فاوضك الأهلي من قبل؟

نعم حدث ذلك عندما كنت في منتخب مصر للشباب تحت 17 عاما وكنت في ذلك الوقت ألعب في المصري.

كان من الصعب أن يتركني المصري أرحل ولم تتم الصفقة.

أسوأ موسم لك؟

الموسم الذي رحلت فيه عن الزمالك إذ كانت علاقتي مع الجمهور شبه سيئة وقررت أن أرحل.

أبلغت حسن شحاتة المدير الفني برغبتي في الرحيل وقال لي اجلس ونحل كل المشاكل ولكنني أصريت على قراري وتنازلت عن مستحقاتي ورحلت.

أقوى مهاجم واجهته؟

سيد عبد النعيم لاعب إنبي حينما كنت لاعبا في المصري، كان مميزا للغاية وأشعر أنه لم يحصل على حقه في كرة القدم.

خطأ تسبب في هدف على فريقك؟

هدف عماد متعب في مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بالتعادل 3-3.

الكرة التي أقصدها كانت في الهواء وقفزت أعلى من متعب لكنها لمست رأسي وذهبت لمتعب وسجل منها هدفا.

كان سوء حظ كبير.

أضعف فريق لعبت ضده؟

الأهلي في موسم 2007 في مباراة الدور الثاني حينما أراح عددا من لاعبيه بعدما توج بالدوري وفاز الزمالك 2-0.

الأهلي في ذلك اليوم كان ضعيف جدا.

لاعب تعمدت ضربه؟

محمد بركات لكنني لا أتذكر الموسم.

أثناء المصافحة بين اللاعبين لم يصافحني بركات وفي أول كرة بيننا تعمدت ركله.

لاعب تحداك في مباراة بينكما؟

عبد الحليم علي حينما كنت في المصري وكنا نواجه الزمالك في كأس مصر.

قال إنه سيسجل هدفا ويهرب من رقابتي، لم يسجل وحصل على إنذار وفزت بالتحدي.

أسوأ مدرب؟

راينر تسوبيل حينما كنت في الجونة، لم يكن تسوبيل الذي حقق إنجازات مع الأهلي.

متى اشتبكت مع لاعب؟

اشتبكت مع عماد متعب في لقاء القمة الذي انتهى بالتعادل 2-2.

كان عماد يخرج من الملعب وأشار لجمهور الزمالك واعتقدت إنه يقوم بفعل مشين، ولكن بعدما أدركت الحقيقة اعتذرت له.

موقف جمعك بالجمهور؟

بعض من جمهور الزمالك في المران كانوا يحضرون لسبي فقط وفي المباريات كانوا يشجعونني هذا كان غريبا.

ماذا كنت ستصبح لو لم تكن لاعب كرة؟

أعتقد كنت سألعب كرة اليد أحبها جدا وهي لعبة ممتعة والمفضلة لي بعد كرة القدم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

أندية إيطاليا توافق بالإجماع على استئناف الدوري

توتي: صلاح لم يترك روما

فريقي المفضل - حين تحتفل دولة بحفل زفاف

الاتحاد التونسي يطالب بالإفراج عن النقاز

هدف لا ينسى - صاروخ الأدهم ضمن أفضل 100 هدف في العالم