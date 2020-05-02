خيمة في الجول – عمرو سماكة: الأهلي رفض انتقالي لـ أياكس.. وهذا سبب رحيلي من قطاع الناشئين

السبت، 02 مايو 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

سماكة شارك في التشكيلة الأساسية

تحدث عمرو سماكة لاعب الأهلي والترسانة السابق عن رفض انتقاله لصفوف أياكس الهولندي وسبب رحيله عن ناشئي الأهلي.

وقال سماكة عبر "خيمة في الجول" على إنستجرام عن عرض أياكس الهولندي: "حينها كان يدرب الهولندي كروفر ناشيء الأهلي وقال أن أياكس مهتم بخدماتي و2 من رفاقي في النادي".

وواصل "كنت بعمر 11 عاما وتحدثوا مع والدي، لكن الأهلي رفض رحيلي حينها بسبب صغر سني، وطالبوني بالانتظار عامين أو 3 وإذا تكرر العرض مجددا سيوافقون وهو ما لم يحدث".

أخبار متعلقة
رئيس طنطا: من يضمن سلامة اللاعبين حال استكمال الدوري؟ طلائع الجيش: استكمال الدوري شبه مستحيل.. يجب الحفاظ على سلامة اللاعبين الحدود: نريد ضمانات صحية حتى نلعب.. و6 أسابيع إعداد على الأقل الطلائع يجيب عن.. هل تم إجبار عمار حمدي على اللعب للجيش بدلا من الاتحاد؟

أما عن الرحيل عن قطاع الناشئين في الأهلي "رحلت عن الأهلي لطلبي الحصول على إجازة لمدة أسبوع وسافرت الكويت لأهلي وجلست هناك 3 أشهر وعدت حينما أغلقوا القائمة".

وأتم "تدربت لشهرين وقررت السفر للكويت وعدت من للأهلي مجددا ولم يتم قيدي فانضممت إلى الترسانة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

أندية إيطاليا توافق بالإجماع على استئناف الدوري

توتي: صلاح لم يترك روما

فريقي المفضل - حين تحتفل دولة بحفل زفاف

الاتحاد التونسي يطالب بالإفراج عن النقاز

هدف لا ينسى - صاروخ الأدهم ضمن أفضل 100 هدف في العالم

عمرو سماكة الأهلي أياكس
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزارة الرياضة تنفي قرار عودة النشاط نهاية شهر رمضان 16 دقيقة | الدوري المصري
خيمة في الجول – عمرو سماكة: الأهلي رفض انتقالي لـ أياكس.. وهذا سبب رحيلي من قطاع الناشئين 40 دقيقة | الدوري المصري
رئيس طنطا: من يضمن سلامة اللاعبين حال استكمال الدوري؟ 43 دقيقة | مصر
طلائع الجيش: استكمال الدوري شبه مستحيل.. يجب الحفاظ على سلامة اللاعبين 52 دقيقة | مصر
الطلائع يجيب عن.. هل تم إجبار عمار حمدي على اللعب للجيش بدلا من الاتحاد؟ 58 دقيقة | مصر
الحدود: نريد ضمانات صحية حتى نلعب.. و6 أسابيع إعداد على الأقل ساعة | مصر
فيرنر يغلق الباب أمام بايرن: أفضل الرحيل إلى خارج ألمانيا ساعة | أوروبا
الإنتاج الحربي: لم تصلنا أي عروض رسمية لضم عامر ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 3 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 4 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
قد ينال إعجابك