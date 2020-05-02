خيمة في الجول – عمرو سماكة: الأهلي رفض انتقالي لـ أياكس.. وهذا سبب رحيلي من قطاع الناشئين
السبت، 02 مايو 2020 - 00:32
كتب : FilGoal
تحدث عمرو سماكة لاعب الأهلي والترسانة السابق عن رفض انتقاله لصفوف أياكس الهولندي وسبب رحيله عن ناشئي الأهلي.
وقال سماكة عبر "خيمة في الجول" على إنستجرام عن عرض أياكس الهولندي: "حينها كان يدرب الهولندي كروفر ناشيء الأهلي وقال أن أياكس مهتم بخدماتي و2 من رفاقي في النادي".
وواصل "كنت بعمر 11 عاما وتحدثوا مع والدي، لكن الأهلي رفض رحيلي حينها بسبب صغر سني، وطالبوني بالانتظار عامين أو 3 وإذا تكرر العرض مجددا سيوافقون وهو ما لم يحدث".
أما عن الرحيل عن قطاع الناشئين في الأهلي "رحلت عن الأهلي لطلبي الحصول على إجازة لمدة أسبوع وسافرت الكويت لأهلي وجلست هناك 3 أشهر وعدت حينما أغلقوا القائمة".
وأتم "تدربت لشهرين وقررت السفر للكويت وعدت من للأهلي مجددا ولم يتم قيدي فانضممت إلى الترسانة".
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