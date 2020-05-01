سعفان الصغير لـ في الجول: من الصعب استئناف الدوري.. يجب دراسة القرارات وإلا

يرى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي ضرورة إلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال سعفان الصغير: "من الصعب استئناف بطولة الدوري هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "يجب دراسة القرارات جيدا قبل اتخاذ أي قرار يخص استئناف الدوري".

وأوضح "اللاعبون يحتاجون لفترة إعداد لا تقل عن شهر، بل قد تزيد عن ذلك أيضا، نظرا لتوقف النشاط منذ مدة طويلة".

وتابع "المسابقة تحتاج ما لا يقل عن شهرين للانتهاء منها، ولذلك إذا تم استئناف المسابقة سيعاني اللاعبين من إرهاق شديد والموسم الجديد سيتلاحم مع الموسم الحالي، مما يعني زيادة الإجهاد أكثر وأكثر".

وأكمل حديثه قائلا: "حالة الإجهاد وقتها لن يقدر اللاعبين على تحملها وسينتج عنها إصابات عديدة".

وأتم "من المفترض إلغاء الدوري والاستعداد للموسم الجديد".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الإسماعيلي 22 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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