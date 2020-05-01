بيان رسمي – برزينتيشن ردا على الجونة: لسنا مقصرين بموجب نص العقد

ردت شركة برزينتيشن الراعية للدوري المصري على بيان نادي الجونة بالتعديد بفسخ التعاقد في حالة عدم سداد مستحقات الفريق.

ونشرت برزينتيشن بيانا رسميا، تقول فيه بأنها ليست مقصرة في أي التزامات بموجد نص العقد بين الطرفين.

وحسب الشركة، فإن العقد ينصل على "في حالة توافر ظرف استثنائي عام خارج عن إرادة أي من الطرفين لايمكن توقعه ولايمكن درءه، لا يكون الطرف الذي عجز عن تنفيذ الالتزام مخلاً بالتزاماته وفقا للعقد".

وتقصد برزنتيشن في بيانها، بأن الشركة لا تكون ملزمة بدفع باقي مستحقات الرعاية للأندية عن باقي الموسم الجاري في حالة عدم استكمال المسابقة، وذلك نظرا لعدم التزامها بخوض الفرق لمبارياتها أيضا.

وجاء نص بيان برزينتيشن كالتالي:

ردا على البيان المنسوب لنادي الجونة، و ما جاء به من مزاعم غير صحيحة، وهي أن شركة برزنتيشن سبورت لم تسدد التزاماتها المالية في مواجهة النادي منذ العام الماضى، هذا و تبين أن الخبر قد تم نشره على السوشيال ميديا دون أي إشارة إلى سبق قيام النادي بمطالبة للشركة بأي من الالتزامات المدعى بها، بالاضافة إلى أنه وفقا لعقد بيع الحقوق التجارية للأندية الموقع بين برزنتيشن سبورت والنادى بتاريخ 1/8/2018 والذى ينص على أنه في حالة توافر ظرف استثنائي عام خارج عن إرادة أي من الطرفين لا يمكن توقعه ولايمكن درءه لا يكون الطرف الذي عجز عن تنفيذ الالتزام مخلاً بالتزاماته وفقا للعقد .

نادى الجونه لم يقم بلعب المباريات المحددة له في الدوري نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد ووقف كافة المباريات والأنشطة الرياضية مما أدى بدوره بشكل مباشر إلى حرمان برزنتيشن سبورت من إيراداتها المرتبطة بهذه المباريات لنفس السبب، و بالتالي لا يكون نادي الجونة مقصر في تنفيذ التزاماته ولا برزنتيشن سبورت مقصرة بدورها في حالة عدم سداد آخر قسط مستحق لنادى الجونة فى 15/3/2020، هذا بالاضافة إلى أن جميع الادعاءات التى جاءت فى البيان المشار إليه عارية تماما عن الصحة و لا تتمتع بأي أثر قانونى في مواجهة الشركة.

وتحتفظ الشركة بكافة حقوقها فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، و تهيب الشركة بالصحافة ووسائل الإعلام المحترمة ضرورة الاستقصاء عن حقيقة الخبر قبل النشر خاصة أنه جاء فى التعليق على الخبر من قبل الموقع الناشر أن عدة أندية تعاني من أزمات مادية على خلفية توقف مسابقة الدوري نظرا للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وبحق الحكومة للحد من انتشار هذا الوباء وتصريح السيد/ محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أن اللجنة حاولت استئناف الدوري ولم تنجح في ذلك حتى تاريخه.

نادي الجونة كان قد أصدر بيان رسمي، يهدد فيه بفسخ التعاقد مع شركة بيزينتيشن في حالة عدم سداد باقي مستحقات الرعاية للفريق عن الموسم الجاري 2019/2020. (طالع التفاصيل)

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، إيقاف النشاط الكروي حتى منتصف شهر مايو الجاري على الأقل، لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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