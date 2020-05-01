الاتحاد السكندري لـ في الجول: إلغاء الدوري هو الخيار الأنسب

يرى أحمد عبد المجيد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إن الخيار الأنسب هو إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال عضو إدارة الاتحاد: "إلغاء الدوري سيوفر على النادي مبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ما بين مستحقات تعاقدات لاعبين ورواتب أجهزة فنية ومعسكرات".

واضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إذا تأخر القرار فإن المبلغ سيتقلص، إذ أن هناك التزامات شهرية على النادي".

وتابع "أطلب من المسؤولين سرعة اتخاذ القرار سواء بالإلغاء أو استكمال الدوري، لكي تتضح الرؤية للأندية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها كافة الأندية".

وأكمل حديثه قائلا: "إلغاء الدوري هو الخيار الأنسب في ظل غموض الأوضاع بالنسبة لـ كورونا".

وأوضح "الأمر لن يكون في يد صناع القرارات فقط بل في يد العلماء الذين يسعون لإيجاد العلاج واللقاح ضد الفيروس".

وعن تحديد بطل للدوري على أساس الترتيب الأخير، قال: "هذا أمر يخص اتحاد الكرة".

وأتم "من المهمة اتخاذ القرارات سريعا لعدم الإضرار بالموسم المقبل".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الاتحاد السكندري 27 نقطة في المركز الخامس.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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