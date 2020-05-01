الاتحاد السكندري لـ في الجول: إلغاء الدوري هو الخيار الأنسب

الجمعة، 01 مايو 2020 - 23:46

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري

يرى أحمد عبد المجيد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إن الخيار الأنسب هو إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال عضو إدارة الاتحاد: "إلغاء الدوري سيوفر على النادي مبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه ما بين مستحقات تعاقدات لاعبين ورواتب أجهزة فنية ومعسكرات".

واضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إذا تأخر القرار فإن المبلغ سيتقلص، إذ أن هناك التزامات شهرية على النادي".

أخبار متعلقة
سعفان الصغير لـ في الجول: من الصعب استئناف الدوري.. يجب دراسة القرارات وإلا تقرير جزائري: مطالب بإلغاء الدوري.. موسم أبيض بلا بطل هل تقرر إلغاء الدوري المغربي وتتويج الوداد باللقب؟ في الجول يكشف.. رد اتحاد الكرة على مذكرة وزارة الرياضة بسبب الـ 6 شكاوى

وتابع "أطلب من المسؤولين سرعة اتخاذ القرار سواء بالإلغاء أو استكمال الدوري، لكي تتضح الرؤية للأندية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها كافة الأندية".

وأكمل حديثه قائلا: "إلغاء الدوري هو الخيار الأنسب في ظل غموض الأوضاع بالنسبة لـ كورونا".

وأوضح "الأمر لن يكون في يد صناع القرارات فقط بل في يد العلماء الذين يسعون لإيجاد العلاج واللقاح ضد الفيروس".

وعن تحديد بطل للدوري على أساس الترتيب الأخير، قال: "هذا أمر يخص اتحاد الكرة".

وأتم "من المهمة اتخاذ القرارات سريعا لعدم الإضرار بالموسم المقبل".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

قبل توقف المسابقة، جمع الاتحاد السكندري 27 نقطة في المركز الخامس.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

أندية إيطاليا توافق بالإجماع على استئناف الدوري

توتي: صلاح لم يترك روما

فريقي المفضل - حين تحتفل دولة بحفل زفاف

الاتحاد التونسي يطالب بالإفراج عن النقاز

هدف لا ينسى - صاروخ الأدهم ضمن أفضل 100 هدف في العالم

في الدوري الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحدود: نريد ضمانات صحية حتى نلعب.. و6 أسابيع إعداد على الأقل 8 دقيقة | مصر
فيرنر يغلق الباب أمام بايرن: أفضل الرحيل إلى خارج ألمانيا 11 دقيقة | أوروبا
الإنتاج الحربي: لم تصلنا أي عروض رسمية لضم عامر 17 دقيقة | مصر
إنبي: لم نحدد موقفنا بشأن الدوري.. وهذا موقفنا من صالح جمعة وأسامة جلال ومحمود جاد 21 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري لـ في الجول: إلغاء الدوري هو الخيار الأنسب 25 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة: لو طلبت الدولة استئناف الدوري غدا.. فسنلبي النداء 27 دقيقة | مصر
مارسيلو يتهكم: منذ عامين وقعت لـ يوفنتوس لأني لا أستطيع العيش دون رونالدو 43 دقيقة | أوروبا
أديبايور: صلاح وماني لم يستحقا الفوز بأفضل لاعب في إفريقيا.. يجب أن يتواجدا داخل القارة ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 3 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 4 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
قد ينال إعجابك