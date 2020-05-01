رحلتي في إفريقيا - ميتشو: رباعي الزمالك أفضل من دربته.. وسأدعم النادي لو تأهل لنهائي الأبطال

الرحلة داخل إفريقيا ليست كمثيلاتها في أي قارة أخرى وفي كرة القدم توجد الكثير من الصعوبات لذا أن تصبح مميزا ليس بالشيء السهل.

لذا يقدم FilGoal.com سلسلة جديدة يتحدث فيها مع أبرز المدربين في القارة السمراء ويسألهم عن العديد من الأشياء التي يحبونها ولاعبيهم المفضلين وشيء يتمنى تغييره في إفريقيا.

والآن في الحلقة الثالثة نلتقي مع ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" مدرب منتخب زامبيا الحالي والزمالك السابق.

ما هى أفضل لحظاتك التدريبية في كرة القدم وما هى الأسوأ؟

التأهل مع منتخب أوغندا لكأس الأمم الإفريقية 2017 بعد غياب 30 عاما والفوز بكأس مصر مع الزمالك وثنائية الدوري والكأس في أوغندا مع فايبرس.

الأسوأ كانت الرحيل عن تدريب منتخب أوغندا وعدم إكمال مشواري مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2018 حيث أرى أن إذا أكملت مهمتي كنت سأنجح في التأهل على حساب منتخب مصر.

بالحديث عن رحيلك عن منتخب أوغندا كيف تم ذلك قبل نهاية التصفيات؟

بسبب كثرة المشاكل التي بدأت في الظهور، لم أتقاض راتبي لمدة 3 أشهر وأخبروني أنني لن أتقاضاه لأشهر أخرى قادمة كذلك غضب اللاعبين من اتحاد الكرة بسبب عدم حصولهم على المستحقات.

ما هى أفضل مباراة لك في مسيرتك التدريبية ولا تنساها أبدا؟

سأختار 3 مباريات، الأولى كانت مع الهلال السوداني ضد الصفاقسي التونسي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية والثانية كانت مع منتخب أوغندا ضد توجو في تصفيات كأس العالم والثالثة كانت مع الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

برأيك أفضل اللاعبين الذين تدربوا معك؟

في الزمالك يوجد الساحر شيكابالا وطارق حامد أحد أقوى لاعبي الوسط في إفريقيا والذي يعد قائدا لفريقه في الملعب وكذلك محمود علاء المدافع الصلب والمايسترو فرجاني ساسي.

في أورلاندو بايرتس سأختار هابي جيلي.

في الهلال السوداني سأختار هيثم مصطفى و إدوارد سادومبا.

وفي منتخب إوغندا يوجد دينيس أونيانجو وفاروق ميا وإيمانويل أوكوي.

كيف تقيم فترتك مع الزمالك ولماذا لم تستمر طويلا رغم النجاح في البداية؟

بدأنا بشكل جيد ونجحنا في الفوز بكأس مصر لكن ما حدث بعد ذلك غير مفهوم تعرضنا للكثير من الإصابات ولم يكن الحظ بجانبنا في أمور أخرى كنت أتمنى الاستمرار مع النادي لفترة أطول وتحقيق نجاح كبير إذ أن تدريب الزمالك شرف لي لكن في النهاية هذه كرة القدم.

هل تشاهد مباريات الفريق من بعد رحيلك وما تقييمك لفترة باتريس كارتيرون؟

نعم أشاهد كل مباريات الزمالك والفريق جيد للغاية مع مدربه باتريس كارتيرون فهو مدرب رائع ولديه خبرات كبيرة داخل القارة ويستحق ما وصل إليه مع الزمالك وأتمنى أن يواصل عمله ويحقق المزيد من البطولات مع النادي ويسعد جماهير الزمالك.

كيف ترى دوري أبطال إفريقيا وهل الزمالك مرشح للفوز بها؟

دوري أبطال إفريقيا كعادته خارج التوقعات إذ أن البطولة دائما ما تحتوي على كبار القارة.

الزمالك فرض نفسه بشكل قوي مع كارتيرون ونجح في التأهل على حساب الترجي والفوز عليه أيضا في السوبر كذلك الفوز على منافس آخر له على اللقب وهو الأهلي في السوبر المصري.

لذلك إذا واصل الزمالك العمل بنفس الروح والأسلوب الذي كان عليه قبل التوقف يستطيع تحقيق البطولة ولكن عليهم أولا التركيز على التأهل للنهائي وإذا حدث ذلك ساكون أول الداعمين للزمالك من الملعب في النهائي بالكاميرون.

برأيك ما الفارق بين تدريب فريق وتدريب منتخب في كرة القدم؟

تدريب الفريق يكون أسهل بعض الشيء لأنك تشاهد اللاعبين في التدريبات والملعب كل يوم حتى وإن كانت الضغوطات أكبر لكن في المنتخبات قد تجتمع مع اللاعبين كل ثلاثة أو أربعة أشهر لذلك من الصعب إيصال جميع أفكارك لهم والاعتماد يكون على طول مدة المعسكر في البطولات المجمعة.

ما هى طموحاتك المقبلة مع منتخب زامبيا؟

أسعى للتأهل لكأس أمم إفريقيا 2021 والفوز بها كذلك التأهل لكأس العالم 2022.

أكثر شيء تود تغييره في كرة القدم الإفريقية؟

في البداية أتمنى عودة كرة القدم بعد نهاية جائحة فيروس كورونا وضمان سلامة الجميع ثم بعد ذلك أتمنى تطوير الملاعب والمرافق وعلى الاتحاد الإفريقي الاهتمام بالأمور التنظيمية الخاصة بالبطولات والمباريات كذلك مساعدة الأندية والدول في إفريقيا ماديا مما يساعدهم على التطور أكثر لزيادة المستوى الفني والتنافسي بين الجميع.

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