اميان معترضا على قرار الاتحاد الفرنسي: لماذا أقررتم الهبوط؟

السبت، 02 مايو 2020 - 11:09

كتب : FilGoal

اميان

اعترض نادي اميان على قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بإلغاء الموسم في البلاد واعتماد الترتيب الحالي للفرق في الدوري لتحديد البطل والمتأهلين للبطولتين القاريتين وكذلك الهابطين لدوري الدرجة الثانية.

ويستعد اميان، الذي تقرر هبوطه وفقا للقرار، للاستئناف ضد القرار.

ووصف برنارد جوانين رئيس النادي القرار بـ"غير العادل"، متهما الاتحاد بـ"قلة الإنسانية".

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وأوضح جوانين أنه ناديه لن يقوم بخطوة إلا بعد الاطلاع على نتيجة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي، والتعرف على نظام مسابقة دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل وكم عدد الصاعدين وعدد الهابطين إلى دوري الدرجة الثالثة.

وفي بيان النادي جاء "هذا القرار بالنسبة لفريقنا ولاعبينا ومدربينا ومديرينا والمتطوعين والجمهور محفوف بعواقب شديدة. اميان يحتفظ بحقه في تحدي القرار، فالجدارة الرياضية، في هذا الوقت الصعب علينا جميعا، كانت مفترضا أن تجعل متخذي القرار ألا يعلنوا هبوط أي فريق".

وقالت تقارير إن نادي تولوز، الذي تقرر هبوطه أيضا، كتب إلى الاتحاد معلنا نيته التوجه للقضاء اعتراضا على القرار.

وليون، الذي احتل المركز السابع ولن يشارك في بطولة أوروبية، قال إنه سيستأنف ضد القرار.

وقرار الاتحاد الفرنسي جاء مختلفا عما أقرته هولندا بشأن إلغاء الموسم، ففي الأخيرة لم يتوج أي فريق باللقب ولم يهبط أي ناد إلى دوري الدرجة الثانية.

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