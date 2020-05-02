مورينيو: لم أبك في حياتي إلا بعد الخسارة المؤلمة ضد بايرن في 2012

تمنى جوزيه مورينيو مدرب توتنام لو أضاف لقبا ثالثا إلى رصيده في دوري أبطال أوروبا عام 2012، لكن ركلات الترجيح أقصته على يد بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي تاركة إياه يبكي بحرقة.

ويروي مورينيو وقتا صعبا قضاه ليتجاوز هذه الهزيمة "هذه كرة القدم. كريستيانو (رونالدو)، كاكا، سيرخيو راموس. كلهم وحوش في اللعبة، لا شك في ذلك. لكنهم أناس أيضا. هذه الليلة كانت المرة الوحيدة التي أبكي فيها بعد مباراة كرة قدم".

واستمر البرتغالي في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية "أتذكرها جيدا، أنا وايتور (كارانكا) أوقفنا السيارة أمام منزلي وبكينا. كان صعبا تقبل الأمر لأن في ذلك الموسم (2011-2012) كنا أفضل فريق في أوروبا".

عوض ميرنجي الخسارة في أليانز أرينا 2-1 بالفوز على رجال المدرب يوب هاينكس في سانتياجو برنابيو بنفس النتيجة، لكن في ركلات الترجيح أهدر رونالدو وكاكا وراموس ليتبخر حلم التتويج باللقب القاري.

في ذلك الموسم وضع ريال مدريد حدا لهيمنة برشلونة المحلية، توج بالدوري لأول مرة من 2008، لكنه عجز عن تحقيق العاشرة التي تأجلت عامين آخرين.

وأضاف مورينيو (57 عاما) "كانت هذه الثلاثية بالنسبة لي، لو وضعنا جانبا البرتغال. أردت الفوز بالدوري في إنجلترا، إيطاليا، وإسبانيا. ولازلت المدرب الوحيد الذي فعل ذلك. أردت دخول تاريخ الكرة من هذا الباب. أحببت مدريد والفوز مع مدريد. أتذكر وصف الصحافة بأن فريقنا يلعب Rock n Roll، كانت هويتنا واضحة".

واستمر المدرب الأسبق لإنتر ميلان وتشيلسي "كنا منظمين جدا دفاعيا وكل لاعب عرف دوره جيدا. كان الانضباط شديدا والتنظيم الجيد خلف هذا الأداء الذي قدمه الفريق. كان لابد من إيجاد أسلوب نكون نحن أفضل من يتقنه. بنينا هوية وأسلوب لعب ناسب اللاعبين الموجودين".

وأردف "بالطبع كانت مهارة اللاعبين أمرا حيويا والتفاهم الذي كان بينهم في الملعب. كنا متحدين للغاية، يجمعنا طموح الفوز. كنا نشن هجوما مرتدا مدمرا، سريع جدا ومباشر جدا، بلعب مترابط يكاد يكون مستحيلا. كان معنا لاعبون رائعون لعبوا كفريق. هذا كان أساس النجاح".

وأتم "هذا الفريق استحق الفوز بالدوري، وكذلك دوري أبطال أوروبا".

على مدار ثلاثة مواسم قضاها "سبيشال وان" في قلعة سانتياجو برنابيو توج بثلاثة ألقاب محلية، لكن دائما كان يتعثر في نصف نهائي دوري الأبطال.

في 2011 أقصاه برشلونة، في 2012 أخرجه بايرن، وفي 2013 حرمه دورتموند النهائي، ليرحل مورينيو عن ريال مدريد ويعود إلى تشيلسي.

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