رئيس طنطا: من يضمن سلامة اللاعبين حال استكمال الدوري؟

السبت، 02 مايو 2020 - 00:29

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - طنطا

أبدى فايز العريبي رئيس نادي طنطا، تخوفه من تأثير استئناف النشاط الكروي على صحة اللاعبين.

وصرّح العريبي: "طنطا من ضمن 13 ناديا اتفقوا على مناقشة الأمر وصعوبة استئناف النشاط".

وأكمل عبر أون تايم سبورتس 1: "لا يمكن استكمال الدوري حفاظا على صحة اللاعبين، وكذلك مراعاة للظروف المادية التي تمر بها كل اللاعبين".

أخبار متعلقة
طلائع الجيش: استكمال الدوري شبه مستحيل.. يجب الحفاظ على سلامة اللاعبين الطلائع يجيب عن.. هل تم إجبار عمار حمدي على اللعب للجيش بدلا من الاتحاد؟ الحدود: نريد ضمانات صحية حتى نلعب.. و6 أسابيع إعداد على الأقل الإنتاج الحربي: لم تصلنا أي عروض رسمية لضم عامر

وأضاف: "من يضمن صحة وسلامة اللاعبين؟ إذ أصيب لاعب لا قدر الله، فسيتوجب فرض حجر صحي لكل فريقه لمدة أسبوعين، وبالتالي تتوقف مباريات هذا النادي".

وواصل: "بكل المقاييس، يصعب للغاية استكمال الدوري في ظل الظروف الراهنة".

وأتم: "من الصعب للغاية عمل فترة إعداد جديدة بعد توقف أكثر من شهرين".

ويحتل طنطا المركز 15 في الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 18 مباراة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

الصفتي: تعمدت ضرب بركات

الاتحاد السكندري يتمسك بموقفه بشأن الدوري

تصريحات مثيرة من سعفان الصغير

بريزنتيشن يرد على بيان الجونة

ميتشو: رباعي الزمالك أفضل من دربته

طنطا الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزارة الرياضة تنفي قرار عودة النشاط نهاية شهر رمضان 16 دقيقة | الدوري المصري
خيمة في الجول – عمرو سماكة: الأهلي رفض انتقالي لـ أياكس.. وهذا سبب رحيلي من قطاع الناشئين 39 دقيقة | الدوري المصري
رئيس طنطا: من يضمن سلامة اللاعبين حال استكمال الدوري؟ 42 دقيقة | مصر
طلائع الجيش: استكمال الدوري شبه مستحيل.. يجب الحفاظ على سلامة اللاعبين 51 دقيقة | مصر
الطلائع يجيب عن.. هل تم إجبار عمار حمدي على اللعب للجيش بدلا من الاتحاد؟ 58 دقيقة | مصر
الحدود: نريد ضمانات صحية حتى نلعب.. و6 أسابيع إعداد على الأقل ساعة | مصر
فيرنر يغلق الباب أمام بايرن: أفضل الرحيل إلى خارج ألمانيا ساعة | أوروبا
الإنتاج الحربي: لم تصلنا أي عروض رسمية لضم عامر ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 3 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 4 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
قد ينال إعجابك