رئيس طنطا: من يضمن سلامة اللاعبين حال استكمال الدوري؟

أبدى فايز العريبي رئيس نادي طنطا، تخوفه من تأثير استئناف النشاط الكروي على صحة اللاعبين.

وصرّح العريبي: "طنطا من ضمن 13 ناديا اتفقوا على مناقشة الأمر وصعوبة استئناف النشاط".

وأكمل عبر أون تايم سبورتس 1: "لا يمكن استكمال الدوري حفاظا على صحة اللاعبين، وكذلك مراعاة للظروف المادية التي تمر بها كل اللاعبين".

وأضاف: "من يضمن صحة وسلامة اللاعبين؟ إذ أصيب لاعب لا قدر الله، فسيتوجب فرض حجر صحي لكل فريقه لمدة أسبوعين، وبالتالي تتوقف مباريات هذا النادي".

وواصل: "بكل المقاييس، يصعب للغاية استكمال الدوري في ظل الظروف الراهنة".

وأتم: "من الصعب للغاية عمل فترة إعداد جديدة بعد توقف أكثر من شهرين".

ويحتل طنطا المركز 15 في الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 18 مباراة.

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