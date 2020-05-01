أديبايور: صلاح وماني لم يستحقا الفوز بأفضل لاعب في إفريقيا.. يجب أن يتواجدا داخل القارة

انتقد اللاعب التوجولي إيمانويل أديبايور فوز محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في عامي 2019 و2020.

وقال أديبايور في تصريحاته لموقع "أول أفريكا" تعليقا على عدم حضوره أي شيء ينظمه الاتحاد الإفريقي: "لقد أبعدت نفسي عن أي شيء يقوم به كاف".

وواصل "أنا فقط أكرم بلدي توجو لكن إن تمت دعوتي لأي شيء له علاقة بالاتحاد الإفريقي لن أشارك بسبب تواجد المسؤولين عن تلك المنظمة".

وعن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا قال: "كيف يمكن لماني أن يفوز بالجائزة؟ هو ليس لاعبا في إفريقيا، ليونيل ميسي لم يفز بجائزة فردية في أمريكا الجنوبية".

وواصل "في كل مسيرتي لم أر لاعبا يلعب في أوروبا من أمريكا الجنوبية ويفوز بجائزة في قارته فكيف بلاعب إفريقي يلعب في أوروبا يفوز بجائزة إفريقي؟".

وتابع لاعب أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنام السابق "في البرازيل نيمار لا يفوز بجائزة لاعب الموسم لكن يمكن أن يفوز بجائزة لاعب العام في البرازيل لذا تكون المنافسة بين كل اللاعبين الذين يلعبون في مختلف الدول".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي يرمز لاتحاد الدول الإفريقية فكيف يفوز صلا وماني بالجائزة؟ هذا سيناريو غير جيد، هذه الجائزة تعود للاعبين يلعبون في إفريقيا".

يذكر أن أديبايور توج بالجائزة في عام 2008 حينما كان يلعب في صفوف أرسنال.

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