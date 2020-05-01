سان جيرمان يعلن مبابي هدافا للدوري ودي ماريا أفضل ممرر حاسم

أعلن نادي باريس سان جيرمان فوز الثنائي كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا بجائزتي هداف الدوري وصاحب أكثر تمريرات حاسمة على الترتيب لموسم 2019-2020 من الدوري الفرنسي.

وأنهى الاتحاد الفرنسي المسابقة دون استكمال الجولات الـ 12 المتبقية وأعلن سان جيرمان بطلا وكذلك الأندية المتأهلة للمسابقات الأوربية وتحديد مقاعد الصعود والهبوط (طالع التفاصيل).

كيليان مبابي تفوق على الجميع وحاز جائزة الهداف بعدما سجل 18 هدفا في 20 مباراة، رغم تساويه مع مواطنه وسام بن يدر مهاجم موناكو في عدد الأهداف إلا أن لاعب فريق الإمارة سجل أهدافه في 26 مباراة.

وتوقف رصيد مبابي بقميص الفريق الباريسي عند 90 هدفا في جميع المسابقات صار بها في المركز السابع لترتيب هدافي النادي تاريخيا وعلى بُعد 110 هدفا عن الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم الفريق الحالي.

وحصد دي ماريا جائزة أفضل ممرر حاسم برصيد 14 هدفا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد خلالها الجائزة بعدم مرر 18 كرة حاسمة موسم 2015-16، وهو رقم قياسي في المسابقة.

وشارك دي ماريا الموسم الجاري في 32 هدفا، بتسجيل 11 هدفا وصناعة 21 بجميع المسابقات.

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