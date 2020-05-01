أجويرو: أغلب لاعبي الدوري الإنجليزي خائفين من عودة النشاط الرياضي

يرى سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي أن عدد كبير من لاعبي الدوري الإنجليزي خائفين من عودة النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الأرجنتيني لبرنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني: "غالبية اللاعبين خائفين لأن لديهم عائلات وأطفال ورُضع".

وتابع "إذا عدنا للمشاركة، أتخيل أننا سنكون متوترين، وسنكون حذرين للغاية، وعندما يشعر أحدنا بالإعياء ستفكر ما الذي حدث هناك؟".

وواصل "وهو ما يخفيني".

وأضاف "أنا خائف رغم أنني مع صديقتي هنا ولن أكون على اتصال مع الآخرين. أنا محبوس في منزلي والشخص الوحيد الذي يمكنني أن يصيبني هو صديقتي".

وأتم "إنهم يقولون أن هناك أشخاصا يعانون من المرض ولا يعانون من أي أعراض لكن لا يزالون يصيبونك. لهذا السبب أنا هنا في المنزل، ربما أصبت بالمرض ولا أعرف حتى".

ووصلت عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 171 ألف إصابة ووفاة ما يزيد عن 26 ألف.

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا رسميا كشف من خلاله عن رغبة جميع أندية الدوري الممتاز، في استكمال الموسم بشكل طبيعي (طالع التفاصيل).

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، ويحتاج لـ 6 نقاط فقط من 9 مباريات لحسم اللقب.

صراع اللقب حُسم بنسبة كبيرة جدا جدا لـ ليفربول، ولكن الأزمة تكمن في صراع الهبوط وصراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

نورويتش سيتي يأتي في قاع الترتيب بـ 21 نقطة، ويسبقه أستون فيلا 25 نقطة، بينما جمعت 3 أندية 27 نقطة، وهم وست هام وواتفورد وبورنموث، ثم يأتي برايتون صاحب الـ 29 نقطة.

بينما الصراع على أشده على المراكز المؤهلة لأوروبا الموسم المقبل. صراع ناري من المركز الثالث وحتى المركز التاسع، وحتى مانشستر سيتي صاحب الوصافة قد يجد نفسه في دائرة الصراع.

سيتي 57 نقطة في المركز الثاني، ويليه ليستر سيتي بـ 53 نقطة، ثم تشيلسي 48 نقطة ومانشستر يونايتد 45 نقطة وولفرهامبتون وشيفيلد بـ 43 نقطة، ثم توتنام 41 نقطة وأرسنال 40 نقطة.. أندية تحافظ على حظوظ تواجدها في أوروبا الموسم المقبل في حالة استكمال المسابقة.

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