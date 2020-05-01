بيان رسمي - الدوري الإنجليزي: جميع الأندية ترغب في استكمال الموسم.. ندرس الخطوات ولكن

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا رسميا كشف من خلاله عن رغبة جميع أندية الدوري الممتاز، في استكمال الموسم بشكل طبيعي.

مسؤولو الدوري الإنجليزي عقدوا اجتماعا اليوم الجمعة لمناقشة مصير البطولات الإنجليزية.

الاجتماع لم يشهد الوصول لقرارات رسمية ونهائية، ولكن تبادلت الأندية وجهات النظر حول موضوع إعادة المسابقة، وفقا لما جاء في البيان الرسمي.

وأشار الاتحاد الإنجليزي في بيانه إلى: "أولوية الدوري الإنجليزي هي سلامة وصحة اللاعبين والمدربين والإداريين وموظفي الأندية والجماهير والمجتمع بالكامل".

وكشف الاتحاد الإنجليزي: "يدرس الاتحاد والأندية الخطوات الأولى لبدء مشروع استئناف الموسم الحالي ولكن لن يبدأ العمل بأي خطوة حتى تتم موافقة الحكومة، وبعد استشارة خبراء الصحة والتشاور مع جميع اللاعبين والمدربين".

ورحب الاتحاد الإنجليزي بتشكيل فريق طبي من جانب الحكومة البريطانية لعودة النشاط.

وشدد الاتحاد في بيانه: "لم نتخذ أي قرار حتى الآن. جميع الأندية ترغب في استكمال الموسم".

ومن المنتظر عقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة أمور أخرى تخص عودة المسابقة الإنجليزية.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، ويحتاج لـ 6 نقاط فقط من 9 مباريات لحسم اللقب.

صراع اللقب حُسم بنسبة كبيرة جدا جدا لـ ليفربول، ولكن الأزمة تكمن في صراع الهبوط وصراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

نورويتش سيتي يأتي في قاع الترتيب بـ 21 نقطة، ويسبقه أستون فيلا 25 نقطة، بينما جمعت 3 أندية 27 نقطة، وهم وست هام وواتفورد وبورنموث، ثم يأتي برايتون صاحب الـ 29 نقطة.

بينما الصراع على أشده على المراكز المؤهلة لأوروبا الموسم المقبل. صراع ناري من المركز الثالث وحتى المركز التاسع، وحتى مانشستر سيتي صاحب الوصافة قد يجد نفسه في دائرة الصراع.

سيتي 57 نقطة في المركز الثاني، ويليه ليستر سيتي بـ 53 نقطة، ثم تشيلسي 48 نقطة ومانشستر يونايتد 45 نقطة وولفرهامبتون وشيفيلد بـ 43 نقطة، ثم توتنام 41 نقطة وأرسنال 40 نقطة.. أندية تحافظ على حظوظ تواجدها في أوروبا الموسم المقبل في حالة استكمال المسابقة.

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