تقرير جزائري: مطالب بإلغاء الدوري.. موسم أبيض بلا بطل

كشفت صحيفة الشروق الجزائرية عن وجود مطالب بإلغاء مسابقة الدوري الجزائري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتختلف الآراء بين أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الكرة المحترفة في الجزائر حول مصير المسابقات في الجزائر.

بعض أعضاء المكتب التنفيذي طرحوا فكرة إنهاء الدوري هذا الموسم كـ"موسم أبيض".

موسم أبيض بلا منح لقب الدوري للمتصدر، وبلا تحديد الفرق التي تهبط إلى القسم الثاني، أو تحديد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز، وفقا للصحيفة الجزائرية.

وفي المقابل، طالب أعضاء آخرون في المكتب التنفيذي باستئناف نشاط بطولتي القسمين الأول والثاني في وقت لاحق.

ونقل المكتب التنفيذي الأفكار المطروحة لـ خير الدين زطشي رئيس الاتحاد والذي يستعد بدوره لعقد اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بخصوص مصير البطولة الجزائرية.

النشاط في الجزائر توقف في الـ 15 من شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

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ويحتل شباب بلوزداد صدارة الدوري برصيد 40 نقطة من 21 مباراة، ويليه وفاق سطيف بـ 37 نقطة من 22 مباراة، ومولودية الجزائر بـ 37 نقطة من 21 مباراة.

صراع ناري في الصدارة وكذلك في الهبوط، فيحتل نجم مقرة المركز الأخير بـ 19 نقطة وهو نفس رصيد نصر حسين داي، بينما جمع اتحاد بسكرة 21 نقطة.

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