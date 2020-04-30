الجونة يمهل بريزنتيشن شهرا قبل فسخ التعاقد بسبب المستحقات

أرسل نادي الجونة خطابا إلى شركة بريزينتيشن للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من قيمة عقد الرعاية، وذلك وفقا لبيان رسمي أعلنه النادي.

وأوضح البيان في نصه: "في ظل عدم وفاء الشركة الراعية بالمستحقات، وفقا للعقد حتى الآن ومنذ العام الماضي".

وأمهل نادي الجونة، الشركة الراعية 30 يوما للسداد قبل فسخ التعاقد بشكل رسمي وقانوني.

الجونة يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق استمرار تعليق مسابقات الكرة في للحد من تفشي فيروس كورونا حتى منتصف شهر مايو.

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