بوكيتينو: سأدرب توتنام مرة أخرى قبل أن أموت

الجمعة، 01 مايو 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

يحلم ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ توتنام الإنجليزي السابق بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق لاستكمال ما بدأه.

المدرب الأرجنتيني قال عن إمكانية العودة لتدريب الديوك اللندنية عبر شبكة BT Sports: "كانت تجربة رائعة ولم يرد أحدا أن تنتهي، لكن من قلبي أعلم أننا سنعمل معا مجددا".

وتابع "منذ اليوم الأول لرحيلي عن توتنام، حلمي هو العودة مرة أخرى ومحاولة إنهاء علمي الذي لم ينته".

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وأضاف "كنا قريبيين للغاية من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

وأكمل "بالطبع أفكر في المُضي قدما وأنا متحمس للمشروع المقبل، لكن من داخلي سوف أعود لأن الجماهير رائعة للغاية، ربما خلال 5 سنوات أو 10، لكن قبل أن أموت سأدرب توتنام".

وأتم "أريد الشعور بمعنى الفوز باللقب مع توتنام، الحب الذي تلقيته من الجماهير كان رائعا وأريد رد الجميل لهم عما أظهروا لي".

بوكيتينو لم يحقق أي لقب بقميص الديوك، وربطته التقارير بتدريب مانشستر يونايتد أو نيوكاسل في الموسم المقبل.

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توتنام ماوريسيو بوكيتينو
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