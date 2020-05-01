الاتحاد الإنجليزي يتهم كيران تريبيير بخرق قواعد المراهنة

الجمعة، 01 مايو 2020 - 17:17

كتب : FilGoal

كيران تريبيير - أتليتكو مدريد

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك لكيران تريبيير مدافع أتليتكو مدريد، بسبب خرق قواعد المراهنة.

ونشر الاتحاد بيانا قال فيه: "كيران تريبيير متهم بسوء السلوك فيما يخص الخرق المزعوم لقواعد الاتحاد الإنجليزي فيما يخص المراهنات، خاصة بشكل مباشر مع القاعدة E8(1)(a)(ii) والقاعدة E8(1)(b) وذلك خلال فترة يوليو 2019، ولديه حتى يوم 18 مايو للرد".

وتنص القاعدة E8 (1) (a) على أن اللاعب لا يجب أن يراهن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو يوجه أو ينصح أو يمنع أو يتدخل بأي شكل على الشخص الذي يراهن.

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ويحظر ذلك سواء على نتيجة مباراة أو أي شيء فيما يخص منافسة كرة القدم، أو أي امر منوط بكرة القدم في أي مكان بالعالم، ويتضمن ذلك على سبيل المثال من دون حدود، انتقالات اللاعبين وموظفي التدريب واختيارات الفرق والأمور التأديبية.

أما القاعدة (b)، فتنص على أن اللاعب الذي يمد أي شخص آخر بالمعلومات التي تخص كرة القدم وحصل عليها بأفضلية وجوده في مكانته أو منصبه في لعبة كرة القدم، ولم تكن متاحة للعامة في ذلك الوقت، فالمشارك في الأمر قد خرق القانون فيما يخص تقديم معلومات لأشخاص آخرين بخصوص المراهنة.

وتعود تلك التهم إلى يوليو 2019 حينما انضم تريبيير صاحب الـ29 عاما إلى أتليتكو مدريد من توتنام بمبلغ 22 مليون يورو.

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