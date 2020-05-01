عمرو زكي: كنت أستعد للمشاركة في لقاء غانا.. وبرادلي استبعدني فجأة

كشف عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه كان يستعد للمشاركة بشكل أساسي في لقاء غانا في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 في اللقاء الشهير الذي انتهى بسقوط الفراعنة 6-1.

وقال عمرو زكي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "طوال التدريبات قبل المباراة قيل لي سوف تشترك بشكل أساسي وكل شيء كان جيدا".

واستدرك "لكن يوم المباراة عرفت أنني لن أشارك وسأكون بديلا وفوجئت بما حدث وحتى ضياء السيد المدرب العام في ذلك الوقت لم يعرف السبب وتغير كل شيء من قبل مدرب المنتخب بوب برادلي".

وواصل عمرو زكي "في أول 20 دقيقة كانت كل فرصة علينا بهدف في تلك المباراة شارك بعض اللاعبين ليس لديهم خبرات دولية وبعد الهدف الثاني لغانا كان البعض يريد الاستبدال".

وأتم "كان يجب الاعتماد على أصحاب الخبرات في تلك المباراة".

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