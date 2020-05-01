أمير مرتضى: مارست الكرة وكنت جيل شيكابالا.. وتقدمت لكلية الشرطة في السر

الجمعة، 01 مايو 2020 - 00:37

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور - الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك، عن ممارسته اللعبة في شبابه.

وصرّح أمير مرتضى عبر أون تايم سبورتس 2: "مارست كرة القدم في صغري، كنت جيل أحمد عبد الرؤوف، وشيكابالا، لعبت في نفس مركزه وكنت أعسرا كذلك، لكن رحلت عن النادي بسبب شطب عضوية مرتضى منصور وأسرته أكثر من مرة".

وأكمل: "انتقلت إلى نادي الصيد وعمري 15 عاما، لكن وجدت كل المشرفين على الكرة هناك أهلاوية".

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وأوضح: "والدي لم يكن مرحبا أن يمارس أبناؤه الرياضة، الدراسة كانت أولويته، ولذا تركت كرة القدم في عمر الـ21".

وتابع: "دخلت كلية الحقوق وقضيت 3 أشهر أبحث عن مكان محاضراتي، عدد الطلاب كان 30 ألفًا ولم أشعر بالراحة، والدي كان أول دفعته في حقوق لمدة 4 سنوات وكنت أرغب في التفوق مثله، لكني تركتها بعد عام واحد".

وأتبع: "تقدمت لاختبارات كلية الشرطة سرًا، وعندما نجحت تم إبلاغ والدي بنجاحي ولم يكن يعرف شيئا عن تقدمي للاختبارات، فحدثت مشكلة كبيرة حينها، وظل يحاول إقناعي بترك الكلية طوال 4 سنوات، كان خائفا عليّ".

وأتم: "عملت بعد تخرجي في السويس، لكني فضلت ترك الشرطة حتى أتحرك بحرية أكبر في مجالات أخرى".

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