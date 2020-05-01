أمير مرتضى: فيريرا كان يخبرني بعدم رغبته في شيكابالا.. ويقول العكس في العلن

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك، عن عدم رغبة جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، في تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وصرح أمير مرتضى: "مشكلة شيكابالا من البداية أنه شخص لديه موهبة كبيرة، لكنه لم يجد من ينميها، أن يفهم العقود ويتخذ القرارات السليمة في مسيرته ليس دوره، بل يحتاج حوله شخص أمين أو وكيل يوجهه".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "في الملعب يقوم شيكابالا بما عليه، لكن كل القرارات التي أثرت على مسيرته في حياته كانت بسبب من حوله".

وواصل: "أما أنا، فشعرت بالمسؤولية تجاه شيكابالا، خصوصا أنه يسمع الكلام، لم نجامله في إعادته للنادي، بل كنا في حاجة إلى لاعب في مركز الجناح، كما رأينا أن الفريق يحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرات، ولهذا أعدناه وتعاقدنا مع محمد عبد الشافي".

وأكمل: "بعض الأشخاص يقولون في وجهه عكس ما يقولونه في غيابه، مدربون مصريون وأجانب".

وكشف: "أحدهم فيريرا، كان يقول لي إنه لا يريد فيريرا، لكن لو سُئل عنه في مؤتمر صحفي سيقول إنه يريده".

وأتم: "فيريرا من أفضل المدربين، وهو ذكي للغاية، أحيانا يكون لدى بعض المدربين مدارس خاصة في التعامل".

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