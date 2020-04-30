رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري: قد نستكمل الدوري في يوليو أو أغسطس.. ولدينا أكثر من سيناريو

تحدث محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري عن إمكانية عودة الدوري المصري في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الطبية: "نتابع بشكل يومي موقف مصر من فيروس كورونا وهدفنا هو ضمان أمان اللاعبين".

وتابع عبر قناة برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس "هناك قواعد أساسية واحتياطية، أولها التباعد بين اللاعبين، واتباع الإجراءات الوقائية الأمنة للتعامل مع الأمراض المعدية".

وأردف "نحاول كلجنة طبية في اتحاد الكرة أن نكون جاهزين لتأمين عودة الدوري حال استئنافه، نضع في الاعتبار تداخل عوامل عديدة من أجل إقامة المباريات، مثل جماهير وإعلام وخلافه".

وعن مقترحات حال عودة الدوري طبيا "لدينا أكثر من سيناريو يعتمد على الموقف الوبائي وتوقيت تنفيذه، نقيّم الحدث الرياضي حسب الحدث واللعبة هل لعبة جماعية أم فردية ووجود تلامس بين اللاعبين وهناك رياضات فردية وقد نبدأ بها".

وواصل "كرة القدم تقام على ملاعب كبيرة وفرصة انتشار العدوى وفرص التلامس بين اللاعبين تكون قليلة، والاحتكاكات بين اللاعبين تعتبر مخاطرة لكن ليست مشكلة كبيرة تؤدي لنقل الفيروس، نضع إجراءات احتياطية لتقليل التلامس ووجود مسافات أمنة بين اللاعبين".

وأكمل "لن نبدأ الدوري مرة واحدة، سيكون هناك فترة تدريب لمدة شهر ونؤمن المعسكر بإجراء التحاليل للاعبين قبل بداية المعسكر للتأكد من عدم إصابتهم لكن قبل ذلك لابد من الرجوع لوزارة الصحة والجهات الحكومية".

وأتم "كلما يقل عدد الملاعب والتحركات تقل المخاطر أكثر، إذا انحسر تفشي الفيروس قد نستكمل الدوري في يوليو أو أغسطس المقبل".

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