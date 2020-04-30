سعفان الصغير لـ في الجول: لا نفاوض عامر.. كل لاعب يرغب في تلميع نفسه يربط اسمه بنا

نفى شعبان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي وجود رغبة لدى ناديه في التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي.

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتربط اسم عامر عامر بالانتقال للإسماعيلي، وهو ما نفاه مدرب حراس مرمى الأخير.

وقال سعفان الصغير: "لم نفاوض عامر عامر ولا نفاوض أي حارس مرمى من الأساس في الوقت الحالي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مهتمون فقط بالحراس المتواجدين معنا وننتظر معرفة مصير الدوري المصري".

ويرى مدرب حراس الإسماعيلي: "أي لاعب يرغب في تلميع نفسه يربط اسمه بالإسماعيلي".

وتابع "أي وكيل لاعبين يرغب في تسليط الضوء على لاعبه، يربط اسم لاعبه بالانضمام للإسماعيلي".

وشدد "مهتمون فقط بالحراس المتواجدين معنا. أتابع تدريبات محمد فوزي ومحمد مجدي وأيمن كمال ومحمود أبو السعود بشكل مستمر وأضع لهم تدريبات مستمرة للحفاظ على لياقتهم البدنية".

عامر عامر صاحب الـ 33 عاما شارك في 16 مباراة هذا الموسم بقميص الإنتاج، واستقبلت شباكه 14 هدفا.

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