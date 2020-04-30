اتحاد الكرة يصرف كل مستحقات الحكام المالية.. "الرصيد صفر"

الخميس، 30 أبريل 2020 - 23:19

كتب : بسام أبوبكر

محمد الحنفي وطارق مجدي الحكام الدوليان

اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات.

مستحقات الحكام كانت تبلغ 7 مليون و255 ألف جنيه، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 مليون ونصف المليون جنيه.

وجاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام، وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة في بيانه الرسمي.

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وأشارت اتحاد الكرة في بيانه الرسمي إلى "وتعد المرة الأولى التي يكون فيها رصيد مستحقات الحكام لدى اتحاد كرة القدم هو صفر".

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الحكام الصرف اعتبارا من الأحد المقبل.

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