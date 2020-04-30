بين الفرنسي والهولندي.. كيف سيكون شكل الدوري المصري حال إلغاءه؟

كيف سيكون شكل الدوري المصري حال إلغاء موسم 2019-2020 بسبب فيروس كورونا؟

سؤال إجابته ظهرت بعد إنهاء الموسم دون استكمال في هولندا وفرنسا وكل دوري بطريقة مختلفة.

FilGoal.com يستعرض معكم كيف سيكون الترتيب النهائي والمتأهلين للبطولات القارية والصعود والهبوط وتحديد البطل وفقا للدوريين الهولندي والفرنسي.

الدوري الهولندي:

في هولندا ألغي الموسم كأن لم يكن ولم يُحدد البطل أو هبوط وصعود فرق من الدرجة الثانية، ليظل الحال كما هو عليه.

البطل: لم يُحدد البطل (أياكس) رغم تفوقه بفارق الأهداف عن ألكمار بعد تساويهما بنفس الرصيد من النقاط.

الصعود والهبوط: لم يُحدد وسيخوض نفس الـ 18 فريقا منافسات موسم 2020-21 دون تغيير.

المقاعد الأوروبية: حدد الاتحاد الهولندي أياكس وألكمار أول وثاني الترتيب للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما تأهل فينورد وإيندهوفن وفيليم تيلبورج للدوري الأوروبي وفقا لترتيبهم في جدول الدوري عقب توقفه بعد مرور 26 جولة.

الدوري الفرنسي:

في فرنسا تُوج باريس سان باللقب وتحدد الصاعدين والهابطين كذلك للموسم المقبل بعد اعتماد نظام متوسط نقاط المباراة الواحدة حسب نتائج كل فريق في الموسم حتى التوقف، وتحسم المواجهات المباشرة الفرق المتعادلة في التصنيف.

البطل: تُوج باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة بعدم تصدر بفارق 12 نقطة عن منافسه مارسيليا.

الصعود والهبوط: أعلن هبوط تولوز متذيل الترتيب وأميان صاحب المركز الـ 19، وصعد في المقابل لوريان ولانس من الدرجة الثانية.

بينما لن يهبط فريق نيم صاحب المركز الـ 18 والذي يتطلب أن يخوض مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدرجة الثانية.

المقاعد الأوروبية: سان جيرمان ومارسيليا وستاد رين إلى دوري أبطال أوروبا.

وتأهل كل من ليل وستاد ريمس ونيس للدوري الأوروبي الموسم المقبل كذلك، لكن يظل الموقف معلقا حال استكمال مسابقتي الكأس وكأس الرابطة.

الدوري المصري على الطريقة الهولندية:

البطل: لن يُتوج الأهلي بلقب الدوري رغم تصدره بفارق 16 نقطة عن أقرب المنافسين.

الصعود والهبوط: لم يُحدد وسيخوض نفس الـ 18 فريقا منافسات موسم 2020-21 دون تغيير.

المقاعد الإفريقية: يتأهل الأهلي والمقاولون العرب لدوري أبطال إفريقيا.

فيما يتأهل بيراميدز والزمالك (بعد خصم الـ 3 نقاط) إلى الكونفدرالية الإفريقية.

الدوري المصري على الطريقة الفرنسية:

البطل: يُتوج الأهلي بلقب الدوري بعد تصدره بفارق 16 نقطة عن أقرب المنافسين.

الصعود والهبوط:

يهبط نادي مصر ومصر للمقاصة ووادي دجلة للدرجة الثانية لأنهم الأقل في معدل النقاط بجدول ترتيب الدوري.

وسيكون جدول الترتيب كالآتي (بعد احتساب المعدل وهو قسمة عدد النقاط على المباريات ينتج عنه معدل يؤدي للترتيب النهائي).

1. الأهلي: 49 نقطة من 17 مباراة بمعدل 2.88

2. المقاولون العرب: 33 نقطة من 18 مباراة بمعدل 1.83

3. بيراميدز: 32 نقطة من 18 مباراة بمعدل 1.77

4. الزمالك: 28 نقطة من 16 مباراة بعد خصم 3 نقاط بمعدل 1.75

5. الاتحاد السكندري: 27 نقطة من 17 مباراة بمعدل 1.58

6. سموحة: 25 نقطة من 18 مباراة بمعدل 1.38

7. إنبي: 25 نقطة من 18 مباراة بمعدل 1.38

سموحة يتفوق على إنبي بفضل فوزه بنتيجة 2-1 في لقاء الدور الأول وكذلك فارق الأهداف في صالحه +2 وإنبي 0.

8. الإنتاج الحربي: 23 نقطة من 17 مباراة بمعدل 1.35

9. المصري: 20 نقطة من 16 مباراة بمعدل 1.25

10. الإسماعيلي: 22 نقطة من 18 مباراة بمعدل 1.22

المصري سيتفوق في جدول الترتيب على حساب الإسماعيلي بفضل المعدل.

11. حرس الحدود: 19 نقطة من 17 مباراة بمعدل 1.11

12. الجونة: 20 نقطة من 18 مباراة بمعدل 1.11

الجونة وحرس الحدود تعادلا في لقاء الدور الأول بنتيجة 2-2، ويتفوق حرس الحدود بفضل فارق الأهداف -1 مقابل -9 للجونة.

13. أسوان: 18 نقطة من 17 مباراة بمعدل 1.05

14. طلائع الجيش: 17 نقطة من 19 مباراة بمعدل 0.89

15. طنطا: 16 نقطة من 18 مباراة بمعدل 0.88

16. وادي دجلة: 15 نقطة من 18 مباراة بمعدل 0.83

17. مصر للمقاصة: 14 نقطة من 17 مباراة بمعدل 0.82

18. نادي مصر: 11 نقطة من 17 مباراة بمعدل 0.64

أما صراع الصعود فسيكون بين متصدري الدوريات الثلاثة للدرجة الثانية، سيراميكا كليوباترا وبني سويف وألعاب دمنهور.

المقاعد الإفريقية: يتأهل الأهلي والمقاولون العرب إلى دوري الأبطال وبيراميدز والزمالك إلى الكونفدرالية.

القرار سيكون في يد اللجنة الخماسية التي ستحدد أي شكل قد يُطبق حال إلغاء الدوري، أو استكمال الموسم وفقا لمعايير مُحددة حسب الملف المُجهز لاستئناف المسابقة.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

رسميا – إلغاء الدوري الفرنسي

جدو: أتمنى تغيير لحظة توقيعي للزمالك

بودكاست "على الخط" - ما معنى شعار برشلونة "أكثر من مجرد ناد"

حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو أصيب الحكم وتواصل اللعب ليسجل أحد الفريقين هدفا؟

مركز اضطراري – طارق السيد كاد يصبح هدافا للدوري