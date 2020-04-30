حوار في الجول - نائب رئيس اللجنة الخماسية يكشف الموعد المقترح لعودة الدوري.. وما سيحدث في حالة الإلغاء

أسئلة عديدة تدور في ذهن متابعي كرة القدم المصرية. ما جديد موقف مسابقة الدوري المصري؟ ماذا عن الموعد المقترح للمسابقة وماذا سيحدث إذا تم إلغاء الدوري؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

واجتمعت اللجنة الخماسية يوم الأربعاء الماضي لمناقشة مصير المسابقات المصرية، وتسود حالة من التفاؤل لدى اللجنة.

وبدأ جمال محمد علي في حديثه مع FilGoal.com بتفسير حالة التفاؤل، قائلا: "محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، قدم تقريرا لتقييم المخاطر الخاصة بالفيروس على كرة القدم".

وأضاف "كانت المفاجأة أن منظمة الصحة العالمية، حسب ما نقله محمد سلطان، تصنف احتمالات انتقال العدوى بين اللاعبين داخل الملعب بـ"الضعيفة" لأن الاحتكاك التنفسي المباشر يكون في الضربات الركنية والكرات الثابتة، ولكن لا مشكلة أو ضرر إذا تأكد أن اللاعبين المشاركين، غير مصابين".

وأوضح "كرة القدم تلعب في الملاعب المفتوحة وليست في أماكن مغلقة، الأماكن المفتوحة حيث التهوية الجيدة التي تقلل احتمالات الإصابة بالفيروس".

وعن الموعد المقترح لعودة الدوري، كشف جمال محمد علي: "الموعد المقترح للعودة هو الفترة ما بين الأول من يوليو و15 يوليو، على أن يستمر الدوري لشهرين ونصف، أي حتى بدايات شهر أكتوبر".

وقال " الإعداد لاستئناف النشاط سيكون لمدة شهر، وهو ما يعد كافيا لأسباب علمية وفنية وبدنية، اعتمد عليها اتحاد الكرة في تحديد تلك المدة".

وفسر " اللاعبون حاليا في فترة راحة ايجابية وليست سلبية، وبالتالي من المفترض أنهم ينفذون البرامج التدريبية البدنية، وفقا لما حدده المعد البدني لكل فريق، وبالتالي لن يحتاجوا لمدة أطول".

وأشار "ويمكن تقسيم مرحلة الـ 4 أسابيع أعداد، ما بين أسبوعين تدريبات بدنية وفنية لاستعادة كامل المستوى، وأسبوعين لقاءات ودية لاكتساب حساسية المباريات قبل المشاركة الرسمية".

الملاعب والمدن

ما هي الملاعب والمدن المقترحة لاستكمال الدوري؟ أجاب جمال محمد علي: "الملاعب المقترحة ستكون موزعة في ثلاثة مدن كمقترح للدوري الممتاز وهي القاهرة والإسكندرية والسويس".

وشرح " السبب هو تميز المدن الثلاثة بالعناصر التي يبحث عنها اتحاد الكرة، من فنادق الإقامة وملاعب تدريب ومباريات وقدرات في السيطرة والتأمين وتطبيق الإجراءات الكاملة لخطة استئناف المسابقة".

وأكمل حديثه قائلا: "نستهدف لعب المباريات المتبقية من كأس مصر، وعددها 9 مباريات و16 أسبوعا ونصف من الدوري الممتاز".

وأردف "مخطط استئناف النشاط لم يتوقف عند الممتاز فقط، بل أيضا تم التباحث بشأن دوري الدرجة الثانية والمتبقي فيه 90 مباراة، والثالثة المتبقي فيه 166 مباراة".

واستدرك " على الرغم من ضخامة الأرقام، إلا أن هناك سهولة في استئناف النشاط لهما أكثر من الممتاز، حيث أن المباريات موزعة في مجموعات مختلفة وعلى مدن عديدة وملاعب أكثر. لن يستغرق إنهاء المسابقات لديهما أكثر من شهر".

إلغاء الدوري والعزل الصحي

في حالة تقرر إلغاء مسابقة الدوري المصري، ماذا سيحدث؟ أوضح جمال محمد علي: "في حالة رفض الدولة لعودة النشاط، سنعقد اجتماعا في اتحاد الكرة مع الأندية مقسم على ثلاثة أجزاء".

وواصل "جزء خاص بـ حسم البطل و نظام الصعود والهبوط، وجزء خاص بـ موقف عقود اللاعبين، وجزء خاص بـ حقوق البث والتسويق وشكل الموسم الجديد".

واختتم نائب رئيس اللجنة الخماسية حواره مع FilGoal.com ليتحدث عن مقترح "العزل الصحي والإقامة الدائمة لفرق الدوري في معسكرات مغلقة"، مشيرا إلى "العقبة هنا والتي ستحتاج للاجتماع بالأندية لمحاولة حلها، وهي التكلفة المادية الكبيرة".

وأتم "تكلفة كبيرة للغاية لفرق بكامل لاعبيها والأطقم الفنية والإداريين لمدة شهرين ونصف في الفنادق، بخلاف تكلفة تأجير ملاعب التدريب لهذه المدة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

رسميا – إلغاء الدوري الفرنسي

جدو: أتمنى تغيير لحظة توقيعي للزمالك

بودكاست "على الخط" - ما معنى شعار برشلونة "أكثر من مجرد ناد"

حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو أصيب الحكم وتواصل اللعب ليسجل أحد الفريقين هدفا؟

مركز اضطراري – طارق السيد كاد يصبح هدافا للدوري

تقرير تونسي: حكم بالسجن ضد حمدي النقاز