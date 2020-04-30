شادي محمد: ما قام به الخطيب معي تسبب في إحراجي.. وما فعلته في الانتخابات لا يليق

قال شادي محمد قائد الأهلي السابق إن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي تسبب في إحراجه في أول لقاء جمع بينهما عقب انتخابات القلعة الحمراء.

وتحدث شادي محمد لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "موقفي في الانتخابات طبيعي أن أؤيد أي شخص هذا حق أصيل لأي شخص".

قبل أن يستدرك "لكن كقائد للأهلي لم يكن من الصحيح أن أقف في الانتخابات بتلك الطريقة ولم أكن أرقص كما قال البعض، ساندت بطريقة خاطئة وأعترف بذلك ويجب أن تخطئ لتتعلم".

وواصل "حزنت فقط ما قيل في الانتخابات بعد نهاية السباق بهتاف واحد اتنين شادي محمد فين؟".

وأضاف "تأييدي لمحمود طاهر لم يكن لاستمرار تواجدي في النادي الأهلي، لقد بدأت عملي في القناة في وقت مجلس إدارة حسن حمدي ورحلت عن القناة بإرادتي".

وعن أول لقاء جمعه مع محمود الخطيب قال: "دخلت للأهلي وقابلت المدير التنفيذي محمد مرجان وفوجئت بالخطيب أمامي ولم أعرف ماذا أفعل أو أقول".

وأتم "وجدته يتحدث معي فصافحته وقال لي لو احتجت أي شيء تحدث معي، بعد اللقاء انهمرت دموعي لم أتوقع ذلك اللقاء منه".

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