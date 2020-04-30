شادي محمد: ما قام به الخطيب معي تسبب في إحراجي.. وما فعلته في الانتخابات لا يليق

الخميس، 30 أبريل 2020 - 19:46

كتب : FilGoal

شادي محمد

قال شادي محمد قائد الأهلي السابق إن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي تسبب في إحراجه في أول لقاء جمع بينهما عقب انتخابات القلعة الحمراء.

وتحدث شادي محمد لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "موقفي في الانتخابات طبيعي أن أؤيد أي شخص هذا حق أصيل لأي شخص".

قبل أن يستدرك "لكن كقائد للأهلي لم يكن من الصحيح أن أقف في الانتخابات بتلك الطريقة ولم أكن أرقص كما قال البعض، ساندت بطريقة خاطئة وأعترف بذلك ويجب أن تخطئ لتتعلم".

أخبار متعلقة
جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو أصيب الحكم وتواصل اللعب ليسجل أحد الفريقين هدفا؟ بودكاست "على الخط" - ما معنى شعار برشلونة "أكثر من مجرد ناد".. وقضية كتالونيا

وواصل "حزنت فقط ما قيل في الانتخابات بعد نهاية السباق بهتاف واحد اتنين شادي محمد فين؟".

وأضاف "تأييدي لمحمود طاهر لم يكن لاستمرار تواجدي في النادي الأهلي، لقد بدأت عملي في القناة في وقت مجلس إدارة حسن حمدي ورحلت عن القناة بإرادتي".

وعن أول لقاء جمعه مع محمود الخطيب قال: "دخلت للأهلي وقابلت المدير التنفيذي محمد مرجان وفوجئت بالخطيب أمامي ولم أعرف ماذا أفعل أو أقول".

وأتم "وجدته يتحدث معي فصافحته وقال لي لو احتجت أي شيء تحدث معي، بعد اللقاء انهمرت دموعي لم أتوقع ذلك اللقاء منه".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

رسميا – إلغاء الدوري الفرنسي

جدو: أتمنى تغيير لحظة توقيعي للزمالك

بودكاست "على الخط" - ما معنى شعار برشلونة "أكثر من مجرد ناد"

حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو أصيب الحكم وتواصل اللعب ليسجل أحد الفريقين هدفا؟

مركز اضطراري – طارق السيد كاد يصبح هدافا للدوري

تقرير تونسي: حكم بالسجن ضد حمدي النقاز

شادي محمد الأهلي محمود الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: على الطريقة الفرنسية.. ميلان خارج أوروبا الموسم المقبل وصراع ناري على المقعد الأخير 11 دقيقة | أوروبا
هدف لا ينسى - "المغبوط" طارق مصطفى يسقط الأولاد بالضربة القاضية 22 دقيقة | تقرير في الجول
كهربا: طارق حامد هو سبب أزمة مباراة السوبر 28 دقيقة | الدوري المصري
كما لم تشاهده من قبل - صراع الأندية الأعلى قيمة.. حرب إسبانيا وإنجلترا 28 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - وزارة الرياضة تخاطب اتحاد الكرة للرد على 6 شكاوى.. "الأولتراس ومدرب المنتخب" 40 دقيقة | الدوري المصري
فيلايني وفيتسل يقرضا ناديهم السابق لتخطي شبح الهبوط بسبب كورونا 52 دقيقة | أوروبا
شادي محمد: ما قام به الخطيب معي تسبب في إحراجي.. وما فعلته في الانتخابات لا يليق ساعة | مصر
الحكومة تؤجل عودة الدوري الألماني 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 عمرو زكي يكشف صفقة تبادلية طرفها أبو تريكة كادت تتم لينضم لـ الأهلي
قد ينال إعجابك