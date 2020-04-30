الحكومة تؤجل عودة الدوري الألماني

لن يعود الدوري الألماني يوم 9 مايو المقبل كما كان منتظرا، بعد تأخر قرار الحكومة الألمانية.

أنجيلا ميركيل المستشارة الألمانية اجتمعت عبر "فيديو كونفرانس" بالولايات الفيدرالية اليوم الخميس، اجتماع شهد مناقشة تأثير فيروس كورونا على البلاد.

ووفقا لشبكة ESPN، فمن المنتظر عقد اجتماع آخر يوم 6 مايو المقبل لتحديد موعد استئناف النشاط الرياضي.

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن سابقا استعداده لعودة منافسات الدوري في 9 مايو لكن مع عدم صدور قرار في اجتماع اليوم يبدو أن عودة المسابقة ستتأجل.

وأعلن الاتحاد الألماني أيضا أنه سيتم إجراء فحوصات للاعبي كل ناد مرتين في الأسبوع للتأكد من سلامة جميع العناصر.

وتواصل الأندية الألمانية التدريبات في مجموعات صغيرة ويتبقى 9 جولات على نهاية الموسم الذي يتصدره بايرن ميونيخ,

ويأمل الدوري الألماني في استئناف النشاط مثل الدوري السويسري، وتفادي مصير الدوري الفرنسي والهولندي اللذين لم يستكملا، إذ حُدد البطل في فرنسا وكذلك الصعود والهبوط وعلى العكس في هولندا.

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