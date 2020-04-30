سكاي - بايرن يعتزم ضم ساني رغم تأثير فيروس كورونا الاقتصادي

يعتزم بايرن ميونيخ ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي خلال السوق الصيفية المقبلة على الرغم من التأثير الاقتصادي السيء لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن بايرن ميونيخ لم يفقد اهتمامه بضم ساني صاحب الـ24 عاما، منذ أن أبدى اهتمامه بضمه في المرة الأولى منذ فترة طويلة، ورغم أنه فضل عدم التحرك لضمه في يناير الماضي.

ويرغب بايرن في أن يدفع مبلغا في حدود من 60-70 مليون يورو، لكن مانشستر سيتي كان قد قيم لاعبه قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي وتفشي فيروس كورونا بـ100 مليون يورو.

وكان حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ قد صرح في وقت سابق قائلا: "نريد تعزيز صفوفنا بأفضل المواهب في أوروبا، وأن نضم نجما دوليا إلى بايرن ميونيخ".

وواصل "ليعزز جودة فريقنا ويساعد الفريق على تقديم كرة قدم تسعد وتجذب متابعينا".

ساني لم يشارك مع مانشستر سيتي سوى مباراتين، الأولى في الدرع الخيرية وأصيب بعد 13 دقيقة ثم غاب بقية مباريات الموسم، قبل أن يعود ليشارك مع الفريق الرديف في نهاية شهر فبراير ضد أرسنال في الدوري، لكنه لم يتمكن من العودة بسبب تفشي فيروس كورونا.

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